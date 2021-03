Een groep ouders van de op 24 januari gearresteerde jongeren en enkele meerderjarige arrestanten stelt zich vandaag burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter. Ze willen dat de agenten geïdentificeerd en gestraft worden die hen of hun kinderen hardhandig hebben aangepakt na een betoging tegen klassenjustitie.

Het gaat om tien families, die zich zullen aandienen als collega-slachtoffers in het dossier dat eerder werd geopend door Alexandre Pycke. Zijn zoon Simon (16) werd op 24 januari gearresteerd, toen de politie in de ruime omgeving van het Brusselse Centraal Station 245 mensen oppakte na een kort gedoogde betoging 'tegen politiegeweld'. Eén blik op zijn zoon die avond was voor Pycke, de woordvoerder van het Collectif des parents contre les violences policières du 24 janvier , genoeg om te beslissen een klacht in te dienen. Volgens hem was zijn zoon in shock. Pycke diende klacht in om te vermijden dat het dossier zou worden geseponeerd zonder gevolg. Ook het Comité P ontving al 16 klachten over het politieoptreden. Unia stelde zich burgerlijke partij.

Verschillende Brusselse agenten hebben trouwens zelf melding gemaakt van geweld tegen minderjarigen na de bewuste begtoging.

