De installatie van een noodregering die met volmachten de coronacrisis zal bestrijden betekent niet dat er niet meer gezocht moet worden naar volwaardige regering. Dat schrijft CD&V-voorzitter Joachim Coens op zijn Facebookpagina. 'Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt en moet er nog steeds onderhandeld worden', schrijft hij.

De minderheidsregering van premier Sophie Wilmès vraagt het vertrouwen in de Kamer om met volheid van bevoegdheid de coronacrisis te kunnen bestrijden. Wilmès zal de Kamer ook om bijzondere machten vragen. Ze zal hiervoor de steun krijgen van een brede coalitie. Voor de vertrouwenskwestie zal ze wel niet de steun krijgen van de N-VA. De partij zegt dat er voor de aanpak van de crisis geen volheid van bevoegdheid nodig is.

Ook elders gaan kritische stemmen op over de regeringsvorming. 'Wat men probeert te doen, is de vivaldisering van lopende zaken', zei politicoloog Carl Devos (Ugent) maandagavond in De Afspraak (Canvas). 'Die regering, die krijg je niet meer zomaar weg'.

Een gelijkaardige vrees is er in elk geval ook bij N-VA. 'Dit doet alleszins denken aan de kikker die langzaamaan levend gekookt wordt. Een volwaardige regering is niet nodig, maar men wil ze toch doordrukken. Dan moet je niet extreem wantrouwig zijn om te denken dat corona gebruikt zou kunnen worden als glijmiddel. Maar corona is een virus', zei N-VA-fractieleider Peter De Roover dinsdag aan Knack.be.

CD&V-voorzitter Coens van zijn kant zegt dat er nog niets is afgesproken en dat er nog steeds onderhandeld moet worden over een volwaardige regering. 'Hebben we nog steeds een volwaardige regering nodig met een sterk regeerakkoord? Absoluut. Binnen zes maanden moet wel opnieuw het vertrouwen gevraagd worden aan het parlement. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt en moet er nog steeds onderhandeld worden', schrijft hij op zijn Facebookpagina.

Het tijdelijke minderheidskabinet dat met volmachten zal besturen is volgens Coens niet problematisch voor de democratie. 'Integendeel. Een grote meerderheid verleent steun aan deze ploeg. Daarnaast behoudt het parlement zijn controlefunctie en kijken het Grondwettelijk Hof en de Raad van State nauwlettend toe'.

