Uit een steekproef bij 1600 CD&V-leden blijkt dat kersvers voorzitter Joachim Coens zijn verkiezing te danken heeft aan 65-plussers en West-Vlaamse leden. Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi kon rekenen op steun van de jeugd.

Coens haalde het in de tweede stemronde nipt van zijn uitdager Sammy Mahdi. Hij kreeg 12.101 stemmen achter zijn naam. Mahdi bleef hangen op 11.681 stemmen.

Na de verkiezing kwam de UGent met een steekproef bij 1600 CD&V-leden. Dat toont waar het verschil juist zit. Zo heeft provinciaal chauvinisme een grote rol gespeeld in het eindresultaat. In zijn thuisprovincie West-Vlaanderen won Coens met overmacht van Mahdi. In de andere provincies waren de uitslagen van beide kandidaten haast gelijk of won Mahdi. Zijn winstmarges waren echter te klein om de nederlaag in het christendemocratische bastion West-Vlaanderen goed te maken.

Coens bleek ook de populairste kandidaat bij de partijleden ouder dan 65. Een belangrijke groep, aangezien het CD&V-ledenbestand voor iets meer dan de helft uit senioren bestaat. In de twee andere leeftijdscategorieën (-35 jaar en 35 tot 64 jaar) scoorde Mahdi duidelijk beter. Tegelijk scoorde Coens beter bij de standen binnen CD&V. Dus ook bij Beweging.net.

Coens reageerde ook al op de steekproef. 'We hebben de meest charismatische jongerenvoorzitter van alle Vlaamse partijen', aldus Coens. 'Het zou natuurlijk ook verbazen als een jongerenvoorzitter geen steun kreeg van de jeugd. Van mij zal hij nu alle ruimte krijgen, want Sammy is een klasbak, een talent en moet een zichtbare plaats in de christendemocratie hebben'.

De nieuwe voorzitter kondigde ook meteen vernieuwing aan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024. In steden als Gent en Antwerpen zullen de lijsten dan worden getrokken door nieuwe mensen. Ter herinnering: bij de verkiezingen van eind vorig jaar waren respectievelijk Mieke Van Hecke en Kris Peeters daar de lijsttrekkers.