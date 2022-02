CD&V-voorzitter Joachim Coens waarschuwt op Twitter voor een 'overhaaste toetreding' van Oekraïne tot de Europese Unie. Volgens Coens zijn naast strenge sancties ook de-escalatie en diplomatieke oplossingen nodig, en draagt een snelle Oekraïense toetreding daar niet toe bij.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski roept de Europese Unie op om zijn land onmiddellijk toe te laten treden tot de club van 27 lidstaten. Kiev werkt al enige tijd naar het EU-lidmaatschap toe en nam de doelstelling drie jaar geleden op in de grondwet. De oproep van Zelenski kwam er nadat de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, afgelopen weekend verklaarde dat Oekraïne na verloop van tijd inderdaad bij de Europese Unie zou horen. 'Ze horen bij ons en we willen hen erbij', zei ze aan Euronews.

Het is niet de Europese Commissie maar wel de Raad, het orgaan waar de lidstaten in zetelen, dat beslist over de toetreding van nieuwe lidstaten. Bovendien gaat dat gepaard met strenge eisen en procedures. Bovendien zitten niet alle Europese leiders op dezelfde lijn als von der Leyen. Zo noemde de Nederlandse premier Mark Rutte de discussie op dit moment 'niet zinvol'. 'Zo gaan we Oekraïne niet helpen', zei hij maandag tijdens een debat over de Russische invasie van Oekraïne in de Nederlandse Tweede Kamer. CD&V-voorzitter Joachim Coens waarschuwt dan weer voor een mogelijke escalatie van het conflict met Rusland.

De stevige economische sancties van de EU waren 'noodzakelijk' en 'hoopgevend', tweet hij, maar nu is er ook nood aan 'strategische eensgezindheid voor de de-escalatie en het zoeken naar diplomatieke oplossingen zodat de oorlog stopt'. Een 'overhaaste toetreding tot de EU' draagt daar niet toe bij, vreest Coens.

Egbert Lachaert, de voorzitter van coalitiepartner Open VLD, drong maandagmiddag net aan op een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. In een resolutie die de Europese liberale ALDE-partij heeft goedgekeurd staat dat de Europese Unie de gesprekken daarover moet opstarten, klinkt het in een gezamenlijk communiqué met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. 'Dienaar van het Volk', de partij van Zelenski, mag op voorstel van Bouchez en Lachaert trouwens lid worden van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Europees Parlementslid voor Open VLD Guy Verhofstadt noemt dat laatste een 'kleine maar in de huidige omstandigheden zeer belangrijke daad van erkenning'.

