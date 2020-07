Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) gaan door met hun formatieopdracht, zo blijkt uit een mededeling na overleg tussen de drie voorzitters.

Dat zeggen de 'drie koningen' in een mededeling na onderling overleg vrijdagmorgen. CD&V-voorzitter Coens had de formatieopdracht 'on hold' gezet na discussie over versoepeling van de abortuswet.

De drie onderhandelaars willen 'verder met volle kracht al hun politieke energie te stoppen in het herstelbeleid en de heropbouw van het land na deze coronacrisis', luidt het.

Regeerakkoord

'Bij de afbakening van het regeerakkoord zullen meerdere zaken aan bod komen, waaronder dat van de ethische dossiers', klinkt het verder. 'Om discussies rond stemmingen in het parlement te vermijden, hebben alle partijen er belang bij dat er zo snel mogelijk een regering komt, die stabiliteit biedt voor ons land en de instellingen', zeggen de voorzitters in de mededeling.

Het trio geeft twee prioriteiten aan: 'het maken van een volwaardige federale regering, met meerderheid in de Kamer, en het uittekenen van een krachtig doortastend economisch relancebeleid, met de nodige sociale ingrepen en hervormingen'.

Alle andere kwesties 'zullen in de schoot van de onderhandelingen besproken worden, met wederzijds respect voor elk z'n standpunt'.

Dat zeggen de 'drie koningen' in een mededeling na onderling overleg vrijdagmorgen. CD&V-voorzitter Coens had de formatieopdracht 'on hold' gezet na discussie over versoepeling van de abortuswet.De drie onderhandelaars willen 'verder met volle kracht al hun politieke energie te stoppen in het herstelbeleid en de heropbouw van het land na deze coronacrisis', luidt het. 'Bij de afbakening van het regeerakkoord zullen meerdere zaken aan bod komen, waaronder dat van de ethische dossiers', klinkt het verder. 'Om discussies rond stemmingen in het parlement te vermijden, hebben alle partijen er belang bij dat er zo snel mogelijk een regering komt, die stabiliteit biedt voor ons land en de instellingen', zeggen de voorzitters in de mededeling. Het trio geeft twee prioriteiten aan: 'het maken van een volwaardige federale regering, met meerderheid in de Kamer, en het uittekenen van een krachtig doortastend economisch relancebeleid, met de nodige sociale ingrepen en hervormingen'. Alle andere kwesties 'zullen in de schoot van de onderhandelingen besproken worden, met wederzijds respect voor elk z'n standpunt'.