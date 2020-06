Partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open VLD) willen de komende dagen een plenaire vergadering mét een inhoudelijke nota beleggen, maar vragen nog 'meer duidelijkheid' van de potentiële partners.

'De afgelopen dagen bleek het opstarten van een onderhandeling tot een regering gesteund door een meerderheid mogelijk. Er blijken minstens zes partijen die geen onderling veto hebben tegen mekaar', zo zeggen Coens, Bouchez en Lachaert in een gemeenschappelijke persmededeling.

'Toch zijn de intenties van minstens één politieke formatie niet geheel duidelijk'. Aangenomen wordt dat de drie partijvoorzitters op SP.A doelen. Voorzitter Conner Rousseau moet immers beslissen of zijn formatie zonder de Franstalige zusterpartij PS in een federale regering wil stappen.

Arizona-coalitie

Coens, Bouchez en Lachaert zoeken sinds 17 juni naar partners die de drie huidige regeringspartijen (CD&V, MR en Open VLD) willen versterken om een parlementaire meerderheid te bekomen.

Op tafel ligt een piste voor een zogenaamde Arizona-coalitie, waarbij N-VA, CDH en SP.A tot de regering toetreden. Die coalitie zou samen goed zijn voor een krappe 76 van de 150 zetels.

Alle druk op @conner_rousseau https://t.co/O2yelJgRvK — Tex Van berlaer (@texvanb) June 29, 2020

Coens, Bouchez en Lachaert dringen aan op spoed. 'Er wordt de komende dagen meer duidelijkheid gevraagd aan deze potentiële partners over de bereidheid gesprekken aan te vatten. Dit zal ons toelaten een plenaire vergadering te organiseren met de betrokken partijen om, op basis van een inhoudelijke nota, een federale regering te vormen'.

Geen Zweeds

Hoewel de vier partijen van de regering-Michel elkaar opnieuw zouden terugvinden in de nieuwe coalitie, zei Coens in het VRT-journaal dat 'het Zweedse verhaal niet meer aan de orde is'. 'Er zijn verkiezingen geweest, er is coronacrisis geweest. We schrijven een ander verhaal'.

Volgens de CD&V-voorzitter zal in de inhoudelijke nota veel meer staan rond zaken als gezondheidszorg, sociale zekerheid en minimumuitkeringen. 'Ook het duurzaamheidsverhaal is een heel ander verhaal. Het is dus een andere basis om van te vertrekken', aldus de CD&V-voorzitter.

In het programma Terzake hamerde ook Lachaert er even later op dat de coronacrisis de context totaal heeft veranderd. De 'soort starttekst' die de drie voorzitters later deze week willen presenteren, moet de economie 'zuurstof' geven, maar zal ook veel aandacht besteden aan de sociale gevolgen. 'Er liggen heel veel openingen op sociaal vlak', beklemtoonde Lachaert.

