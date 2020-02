Een overaanbod, relatief lage prijzen en een steeds grotere maatschappelijke acceptatie: alsmaar meer Belgen gebruiken cocaïne. Het cocaïnegebruik is in ons land de laatste tien jaar verdubbeld, terwijl door de opmars van Whatsapp en Telegram drugsrunners bestellingen sneller leveren dan een maaltijd aan huis, schrijft De Tijd zaterdag.

Daar waar cocaïne vroeger vooral gebruikt werd door personen met de nodige financiële slagkracht, komen nu gebruikers uit alle lagen van de maatschappij in beeld. Alleen al in Vlaanderen steeg het aantal cokegebruikers van 0,8 procent in 2008 tot 1,7 procent in 2018. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Belgische instituut voor gezondheid Sciensano. Vooral bij adolescenten en jongvolwassenen neemt het cokegebruik toe: 8,3 procent van de Vlamingen van 25 tot 34 jaar heeft recent cocaïne gesnoven.

Ook opvallend, de zuiverheid van cocaïne vertoont hier al geruime tijd een belangrijke stijging van 49,2 procent in 2011 naar 68,3 procent in 2017. De betere kwaliteit en het grotere aanbod zorgen op hun beurt voor een scherpere rivaliteit onder drugsdealers en meer geweldsdelicten. 'Vandaag kan je elk moment van de dag, 24 op 7, coke per koerier bestellen en aan huis geleverd krijgen, waar je ook wil', zegt David Ketteridge, ex-verslaafde en oprichter van Reset, een herstelcentrum voor drugsverslaafden in Deurne. 'Er is sprake van een echte Deliveroo-economie.'

