Coalitievorming zit muurvast in Ninove: N-VA zegt gesprek met Forza af

Een aangebrand Facebookbericht maakt de coalitievorming in Ninove, waar de Forza-lijst van Vlaams Belanger Guy D'Haeseleer 40 procent haalde, nog lastiger dan al het geval was. Bij geen enkele partij is er veel appetijt om in Ninove het cordon sanitaire te doorbreken, maar enkel een coalitie van alle andere partijen - N-VA, Open VLD en de lijst Samen waarop SP.A, Groen en CD&V verzameld zijn - is groot genoeg om een alternatieve coalitie te vormen. Bovendien ligt dat scenario moeilijk door de overweldigende score van Forza: is het slim om zo'n groot blok te negeren?

N-VA-voorzitter Bart De Wever leek zondagavond de deur op een kier te houden, al gaf hij aan dat hij eerst de Ninoofse politiek meer in detail wou bestuderen. Maar toen dook dus een Facebookbericht van D'Haeseleer op. 'Vroeg op om de chocomousse te maken voor ons Breughelfestijn', schreef die, met daarbij een foto van zwarte kinderen. 'Walgelijk,' noemde De Wever het. De kans dat zijn partij met Forza in zee gaat, schatte hij op 'sub-zero'. Tegelijk benadrukte De Wever wel dat D'Haeseleer tenminste een eerlijke kans moet krijgen om een coalitie te vormen.

Vandaag stond een vergadering gepland tussen de lokale N-VA-afdeling en Forza, maar die werd intussen geannuleerd. Volgens Karolien De Roose, nummer 2 op de N-VA-lijst wil dat nog niet zeggen dat alle bruggen opgeblazen zijn. 'We gaan eerstdaags verduidelijken wat en hoe. Laat ons wat tijd,' zegt ze aan Belga.

Bij Forza overheerst intussen woede over de manier waarop de partij in de media gezet wordt. In een fotoreportage van De Morgen leek het zondag alsof de Forza-aanhangers de overwinning vierden met Hitlergroeten. Maar dat zou een foute interpretatie zijn: in Terzake klonk het dat de uitgestrekte armen een onschuldig gebaar waren terwijl de supporters richting de lokalen van Open VLD scandeerden: 't is stil aan de overkant. 'En daar maken ze de Hitlergroet van. En zo mag je het weer overal gaan uitleggen,' aldus D'Haeseleer.

Dat het Facebookbericht racistisch was, klopt volgens hem evenmin. 'We proberen ons jaarlijks festijn altijd ludiek aan te kondigen. Men heeft er een van de vijf aankondigingen uit genomen. Een andere over rijstpap liet een aantal Chinezen zien, de kippen kondigden we aan met dioxinekippen en de salade met een vrachtwagen mest. Mensen die mij kennen, weten dat ik geen beetje racist ben. Ik heb ook Afrikaanse kiezers.'

Aan VRT NWS zegt D'Haeseleer nog dat hij hoopt op een persoonlijk gesprek met De Wever om de zaak uit te klaren. 'Als je die ene post eruit licht en volledig uit zijn context trekt, kan die inderdaad verkeerd overkomen. Ik wil mij daarvoor zelfs verontschuldigen, als dat moet.'