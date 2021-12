Coalitiepartners N-VA en Open VLD behouden het vertrouwen in Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V), die vanaf 1 februari zes maanden lang geschorst is omdat ze zichzelf en haar entourage afgelopen voorjaar vervroegd liet vaccineren tegen het coronavirus.

'Op 1 augustus 2022 neemt Veerle Heeren haar functie opnieuw op', klinkt het in een gezamenlijke mededeling van de coalitiepartners. Ingrid Kempeneers (CD&V) vervangt Heeren tijdens de schorsing.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) maakte donderdag bekend dat Truiens burgemeester Veerle Heeren zes maanden geschorst wordt. Dat is het gevolg van een misstap aan het begin van de vaccinatiecampagne afgelopen voorjaar. Heeren liet zichzelf en dertien mensen uit haar directe omgeving vroeger vaccineren dan voorzien, bovendien op een moment dat er nog een tekort aan vaccins was. Volgens Heeren deed ze dat alleen maar nadat het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden haar om invallers had gevraagd en er geen andere kandidaat-invallers beschikbaar bleken te zijn. Ze bood ook haar excuses aan.

'Continuïteit'

De Truiense coalitie moest nog beslissen wie Heeren tijdens haar afwezigheid moet vervangen. Dat wordt Ingrid Kempeneers, een partijgenote van Heeren en schepen in Sint-Truiden, beslisten de drie betrokken partijen vrijdag.

'Het is vanzelfsprekend dat voor een lange vervanging het mandaat van burgemeester aan CD&V, de grootste partij in de coalitie, toekomt', zegt schepen Jelle Engelbosch (N-VA), die Heeren afgelopen voorjaar zelf al eens verving toen ze vrijwillig enkele weken een stap opzijzette op doktersadvies. 'Op deze manier vermijden we een tijdelijke stoelendans binnen het schepencollege en bewaren we de continuïteit van het bestuur.' 'Het is goed dat we nu verder kunnen besturen en doen wat écht nodig is voor onze Truienaars en onze mooie stad', zegt ook Open VLD-schepen Hilde Vautmans.

'Verdeeld Sint-Truiden'

Na afloop van de schorsingstermijn op 1 augustus neemt Veerle Heeren haar functie opnieuw op, klinkt het in een gezamenlijke persmededeling van de coalitiepartners. Open VLD en N-VA behouden dus het vertrouwen in Heeren.

De oppositie, bij monde van Vooruit-gemeenteraadslid Gert Stas, suggereerde donderdag een definitieve burgemeesterswissel, nadat minister Somers er in zijn persmededeling op had gewezen dat de gemeenteraad altijd nog een constructieve motie van wantrouwen kan indienen. 'Voor de Truienaar is het belangrijk dat er straks weer rust in de stad komt', vond Stas. 'Het zou goed zijn dat Sint-Truiden het nieuwe jaar kan beginnen met een burgemeester die de bevolking, die momenteel verdeeld is in twee kampen, opnieuw kan samenbrengen.'

Ingrid Kempeneers noemt het 'belangrijk dat we kunnen verder werken aan het bestuursakkoord met het volle vertrouwen van de coalitiepartners om samen dit traject te volbrengen'.

Kempeneers wordt op de volgende gemeenteraad door haar partij voorgedragen om Heeren tijdelijk te vervangen.

'Op 1 augustus 2022 neemt Veerle Heeren haar functie opnieuw op', klinkt het in een gezamenlijke mededeling van de coalitiepartners. Ingrid Kempeneers (CD&V) vervangt Heeren tijdens de schorsing.Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) maakte donderdag bekend dat Truiens burgemeester Veerle Heeren zes maanden geschorst wordt. Dat is het gevolg van een misstap aan het begin van de vaccinatiecampagne afgelopen voorjaar. Heeren liet zichzelf en dertien mensen uit haar directe omgeving vroeger vaccineren dan voorzien, bovendien op een moment dat er nog een tekort aan vaccins was. Volgens Heeren deed ze dat alleen maar nadat het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden haar om invallers had gevraagd en er geen andere kandidaat-invallers beschikbaar bleken te zijn. Ze bood ook haar excuses aan. De Truiense coalitie moest nog beslissen wie Heeren tijdens haar afwezigheid moet vervangen. Dat wordt Ingrid Kempeneers, een partijgenote van Heeren en schepen in Sint-Truiden, beslisten de drie betrokken partijen vrijdag. 'Het is vanzelfsprekend dat voor een lange vervanging het mandaat van burgemeester aan CD&V, de grootste partij in de coalitie, toekomt', zegt schepen Jelle Engelbosch (N-VA), die Heeren afgelopen voorjaar zelf al eens verving toen ze vrijwillig enkele weken een stap opzijzette op doktersadvies. 'Op deze manier vermijden we een tijdelijke stoelendans binnen het schepencollege en bewaren we de continuïteit van het bestuur.' 'Het is goed dat we nu verder kunnen besturen en doen wat écht nodig is voor onze Truienaars en onze mooie stad', zegt ook Open VLD-schepen Hilde Vautmans. Na afloop van de schorsingstermijn op 1 augustus neemt Veerle Heeren haar functie opnieuw op, klinkt het in een gezamenlijke persmededeling van de coalitiepartners. Open VLD en N-VA behouden dus het vertrouwen in Heeren. De oppositie, bij monde van Vooruit-gemeenteraadslid Gert Stas, suggereerde donderdag een definitieve burgemeesterswissel, nadat minister Somers er in zijn persmededeling op had gewezen dat de gemeenteraad altijd nog een constructieve motie van wantrouwen kan indienen. 'Voor de Truienaar is het belangrijk dat er straks weer rust in de stad komt', vond Stas. 'Het zou goed zijn dat Sint-Truiden het nieuwe jaar kan beginnen met een burgemeester die de bevolking, die momenteel verdeeld is in twee kampen, opnieuw kan samenbrengen.'Ingrid Kempeneers noemt het 'belangrijk dat we kunnen verder werken aan het bestuursakkoord met het volle vertrouwen van de coalitiepartners om samen dit traject te volbrengen'. Kempeneers wordt op de volgende gemeenteraad door haar partij voorgedragen om Heeren tijdelijk te vervangen.