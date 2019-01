CO2-uitstoot in Vlaanderen vorig jaar licht gedaald

De CO2-uitstoot in Vlaanderen wordt onderverdeeld in die van de zware industrie en die van de andere sectoren. De uitstoot van de industrie valt onder het ETS-systeem, waarbij bedrijven certificaten moeten aankopen om te mogen uitstoten. Europa is verantwoordelijk voor het monitoren van deze uitstoot, die vorig jaar in Vlaanderen licht steeg van 31.562 tot 31.850 kiloton.

Delen De uitstoot is sinds 2005 met 5,8 procent gedaald, tegen 2020 moet het 15 procent gedaald zijn.

Voor de uitstoot die niet onder het ETS-systeem valt - zoals de emissies van transport, gebouwen, landbouw en kleinere industrie - is Vlaanderen wel verantwoordelijk. Het gewest verbond er zich toe de uitstoot tegen 2020 af te bouwen met 15 procent ten opzichte van 2005.

De uitstoot daalde vorig jaar lichtjes, van 44.587 kiloton in 2016 tot 43.537 kiloton in 2017, blijkt uit cijfers van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). De gegevens moeten wel nog worden gevalideerd door Europa. In 2005 zat Vlaanderen op een uitstoot van 46.203 kiloton. De uitstoot is sindsdien dus met 5,8 procent gedaald.