De federale regeringsvorming duurt ook voor co-informateur Joachim Coens 'veel te lang'. Dat zei hij donderdag in Villa Politica op één. Hij reageert daarmee op kritiek van onder meer sp.a-voorzitter Conner Rousseau en Open Vld-kopstuk Maggie De Block.

Na sp.a-voorzitter Conner Rousseau gisteren gaf vandaag ook federaal minister Maggie De Block een schot voor de boeg. 'Het tempo van vergaderen ligt niet zo hoog", zei ze in Villa Politica over de werkzaamheden van het informateursduo Coens en Bouchez. "Het gaat heel traag, en dit land heeft een regering nodig.'

Ook wat de informateurs betreft 'duurt het allemaal veel te lang', reageerde Coens even later, ook op Villa Politica. Maar er wordt wel verder gewerkt, verzekerde hij. 'We zien, horen en spreken voortdurend mensen, en er zijn ook mensen die elkaar zien zonder ons.'

Bovendien waren er voor Coens en zijn collega Georges-Louis Bouchez aan zet kwamen, al andere informateurs aan het werk, zei de CD&V-voorzitter. 'Men moet ook de voorgaanden in kaart brengen. Wij zijn van net voor de kerst bezig, we hebben alle partijen bevraagd over de thema's die voor hen belangrijk zijn, we hebben er vijf geselecteerd, een nota gemaakt en die verder besproken met partijen', benadrukte Coens. 'Ik wil alle politici in dit land oproepen om te praten en naar oplossingen voor een regering toe te werken. Dat lijkt mij op dit moment belangrijk.'

Minister De Block zinspeelde eerder ook kort op vermeende tegenstellingen tussen Coens en zijn collega-informateur Georges-Louis Bouchez: die laatste zou inzetten op een Vivaldi-coalitie van de paars-groene partijen aangevuld met christendemocraten, terwijl de CD&V blijft hameren op de nood aan een Vlaamse meerderheid, met N-VA dus. 'In dit land zijn er twee realiteiten, wat betreft media en politiek landschap', zei Coens daarover. 'Het is evident dat de ene wat meer van zijn zijde volgt en omgekeerd. Maar ik heb een goede relatie met mijn collega, die uitstekend werk verricht wat mij betreft.'

