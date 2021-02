Artsen mogen niet meer verdienen dan de premier, zijnde 290.000 euro bruto per jaar. En een arts mag maximaal het dubbele verdienen van een andere.

Dat staat in een nieuw ethisch advies van de CM, de Christelijke Mutualiteit, dat De Morgen kon inkijken.

'Als je het vanuit alle kanten bekijkt, vanuit het standpunt van de patiënt, arts, het ziekenhuis en de maatschappij, en alles in rekening brengt, dan komt die norm als "redelijk" naar voren', zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. 'We zijn hier al een tijd mee bezig, en betrokken ethici en mensen uit het werkveld. We lieten die bedragen vallen bij de artsensyndicaten en zij noemden ze ook "redelijk".'

Volgens Van Gorp is de tijd rijp voor een sereen debat. Hij wil zicht krijgen op de afdrachten, de bedragen die artsen moeten afgeven aan het ziekenhuis waar ze werken. 'Zolang je daar geen beeld van hebt, kun je geen redelijk debat voeren over artsenlonen.'

