Club Brugge ontmoet Diego Simeone van Atlético Madrid: 'Geen truc is te smerig'

Het handgebaar was subtiel en ze zouden hem niets kunnen maken, dacht Diego Simeone. Het is april 2016. Met nog vier speeldagen te gaan nadert de titelrace in de Spaanse Primera División zijn kookpunt. FC Barcelona leek aan de winterstop al half kampioen, maar het superteam met Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar blijkt niet onaantastbaar. Week na week smelt de voorsprong in het klassement weg. Het Atlético Madrid van trainer Diego Simeone komt op gelijke hoogte, en de Madrilenen hebben het momentum mee. In de thuismatch tegen Malaga mag het niet misgaan. Op slag van rust lanceert Malaga een gevaarlijke tegenaanval. De scheidsrechter fluit. Een ballenjongen heeft een tweede bal op het veld gegooid, en de regel is duidelijk: bij twee ballen wordt het spel stilgelegd. Atlético wint de match na een afgeweken schot van Angel Correa.

...