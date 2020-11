Minister van Zelfstandigen David Clarinval wil dat het Overlegcomité zich vrijdag ernstig buigt over een heropening van de winkels en de horeca. Indien dat niet kan op korte termijn, zal hij een aantal versoepelingen voorstellen. Dat heeft de MR-minister maandag verklaard in de Kamer, bij de bespreking van zijn beleidsnota.

Het Overlegcomité komt vrijdag opnieuw bijeen om zich te buigen over de huidige maatregelen. In de loop van deze week wordt die vergadering al voorbereid. Minister Clarinval zal er pleiten om een heropening van de handelszaken en de horeca ernstig in overweging te nemen.

'Indien een gewone heropening op korte termijn niet kan, dan zal ik versoepelingen van de huidige maatregelen voorstellen', aldus de minister. Hij denkt bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de clic & collect voor hersteldiensten of aan de mogelijkheid om klanten op afspraak te ontvangen. (Belga)

