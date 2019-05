De vakbonden klagen onder meer het personeelstekort aan en de achterstand van de op te nemen vakantiedagen.

De stakingsactie in de gevangenissen wordt dinsdag heel goed opgevolgd, zegt Filip Dudal van ACV-Openbare Diensten. De actie is een signaal voor minister van Justitie Koen Geens dat het personeel de besparingen niet meer ziet zitten, zegt hij.

'De actie wordt zoals verwacht heel goed opgevolgd. De ontevredenheid is zeer groot, de mensen zijn de besparingen zo beu', dixit Dudal. 'Dit is een signaal naar de huidige minister van Justitie, die blijkbaar de ambitie heeft opnieuw minister van Justitie te worden: we zien de besparingen niet meer zitten.'

Dudal zegt nog dat het personeel geen extra middelen vraagt, maar wel datgene dat afgesproken is. Justitie moet de middelen krijgen om optimaal te kunnen werken, besluit hij.

Ook bij de socialistische vakbond ACOD is de misnoegdheid groot. 'We hebben een evaluatie gedaan van 5 jaar Geens, en daaruit blijkt dat wat de minister beweert, niet overeenkomt met de realiteit', zegt Gino Hoppe.

Ook klaagt Hoppe de onveiligheid in de gevangenissen aan. 'Ik veronderstel dat de man in de straat ervan uitgaat dat de gevangenissen veilig zijn en dat wie daar binnen zit niet naar buiten kan. Maar in sommige gevangenissen laat de beveiliging te wensen over', zegt de vakbondsman.

Koen Geens: 'Besparingen zijn teruggedraaid'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) betreurt de nieuwe stakingsactie. In een reactie wijst hij op de inspanningen die tijdens de voorbije legislatuur gedaan werden om onder meer het personeelstekort terug te dringen, de overbevolking tegen te gaan en het personeel beter te beschermen.

'Tijdens deze legislatuur zijn de besparingen op aanwervingen teruggedraaid en is er blijvend gerekruteerd', benadrukt hij.

Sinds 2014 zijn er in de gevangenissen 1.403 nieuwe personeelsleden gestart. De uitstroom blijft groot, stipt Geens aan, maar er zijn op korte termijn nog 137 aanwervingen gepland. Hoe dan ook: 'Op een kader van 6.825 zijn er op dit ogenblik 6.639 voltijdse equivalenten in de bewaking aanwezig'.

Tegelijk is volgens de minister het budget voor het gevangeniswezen stabiel gebleven op 560 miljoen euro en zijn er heel wat maatregelen genomen om de overbevolking terug te dringen. Tijdens de legislatuur was er een 'duurzame daling' van 1.300 gedetineerden, onder meer door geïnterneerden te laten uitstromen naar forensisch psychiatrische centra en veroordeelden zonder verblijfspapieren vervroegd naar hun land van herkomst terug te sturen.

Voor de Raad van State zijn verschillende procedures hangende wat betreft de bouw van nieuwe gevangenissen. Verder werd het personeelsstatuut verbeterd en is een betere bescherming tegen klachten en gerechtelijke procedures wettelijk verankerd.

Opleiding kreeg volgens Geens een belangrijke plaats en de functie-invulling van de job van penitentiair beambte wordt opgewaardeerd.

ACV en ACOD hebben opgeroepen tot een 48 urenstaking vanaf maandagavond. Dinsdag en woensdag zijn vijf ledenconcentraties voorzien. Vandaag komt het personeel samen in Merksplas, Lantin en Sint-Gillis om te protesteren tegen het personeelstekort, de overbevolking en andere problemen.