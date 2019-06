De voorbije (klimatologische) lente kende een heel normaal verloop. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. Ook de voorbije maand mei zal in de tabellen staan als vrij doorsnee, al was het wel iets kouder dan gemiddeld.

De gemiddelde temperatuur deze lente in Ukkel bedroeg 10,5 graden. Het neerslagtotaal kwam uit op 176,5 millimeter (mm). 'Dat is binnen de normale afwijkingen', aldus weerman David Dehenauw. Wel waren er beduidend minder sneeuwdagen in Ukkel (0) in vergelijking met gemiddeld (4,4).

De voorbije maand mei was eerder koud en droog, zo blijkt uit het klimatologisch overzicht van het KMI. De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 12 graden, terwijl dat gemiddeld iets hoger is (13,6 graden). Het is van 2013 geleden dat de meimaand nog kouder was. De gemiddelde minimumtemperatuur bedroeg 7,4 graden, tegen normaal 9,2 graden. Daarmee strandt de voorbije maand mei op een vijfde plaats in het rijtje van koudste meimaanden.

Het neerslagtotaal bedroeg 55 mm, tegen gemiddeld 66,5. Ook regionaal lagen de neerslaghoeveelheden overal lager dan de normalen.