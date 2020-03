De euthanasiecommissie heeft vorig jaar in België 2.655 gevallen van euthanasie geregistreerd. Dat zijn er 12,6 procent meer dan in 2018.

Volgens chirurg Luc Proot, lid van de commissie, zit de stijging vooral bij kankerpatiënten. "De artsen staan meer open om erover te praten", zegt hij.

Het zijn voornamelijk patiënten tussen 60 en 89 jaar die euthanasie krijgen. Maar 1,5 procent was jonger dan 40 jaar. Er was vorig jaar ook één registratiedocument over euthanasie bij een oordeelsbekwame minderjarige patiënt. De meeste gevallen van euthanasie (43,8 procent) werden thuis uitgevoerd, terwijl 38,3 procent in een ziekenhuis gebeurde en 15,9 procent in verpleeg- en verzorgingshuizen.

De voornaamste categorieën van aandoeningen die aanleiding gaven tot een euthanasieverzoek, waren ofwel kwaadaardige aandoeningen (kankers) of een combinatie van verschillende ernstige en ongeneeslijke aandoeningen (polypathologie) die niet meer voor verbetering vatbaar waren en die ernstige handicaps veroorzaakten tot orgaanfalen toe. De overgrote meerderheid van de patiënten was terminaal.

Wim Distelmans, voorzitter van de euthanasiecommissie, merkt nog op dat er geen terugval is te zien in de cijfers van de eerste maanden van dit jaar. "Voorlopig lijkt het erop dat het assisenproces (over de euthanasie van Tine Nys, red.) weinig tot geen effect heeft gehad", concludeert Distelmans. In dat proces werden drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Nys, vrijgesproken.

