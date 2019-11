Voor N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter is het begrotingswerk van de Brusselse regering het toonbeeld van een gemiste start. De regering maakt geen keuzes en stelt het belangrijke begrotingswerk uit naar de lente van komend jaar. Bovendien is de begroting voor 2020 niet in evenwicht, en houdt de vergelijking met het Oosterweel-dossier bij de verantwoording voor het uit de begroting houden van de 500 miljoen aan strategische investeringen geen steek, vindt Van Achter.

De N-VA'ster wijst erop dat er voor de 500 miljoen van Brussel voor investeringen aan onder meer tunnels, viaducten en de uitbreiding van de metro en voor de aankoop van bussen en trams geen Europese investering is voorzien, in tegenstelling tot Oosterweel. Die Europese investering is één van de voorwaarden om beroep te kunnen doen op de flexibiliteitsclausule van de EU. Voorts vertegenwoordigt Oosterweel nog geen procent van de Vlaamse begroting, terwijl een half miljard euro tien procent van de Brussels begroting uitmaakt.

'Dat betekent dat een Europese afwijzing een ramp zou zijn voor de Brussels regering', meent Van Achter, die er ook nog op wijst dat er bij de bouw van Oosterweel ook terugverdieneffecten zijn. 'Ik breng graag de analyse in herinnering van het Rekenhof over de begroting 2018, namelijk 22 procent tekort, terwijl de vorige regering het begrotingswerk toen eveneens als 'in evenwicht' had aangegeven', voegt Cieltje Van Achter er fijntjes aan toe. 'Deze regering blijft de foute ingeslagen weg volgen.'

Ze stelt vast dat het begrip 'beheren als een goede huisvader' niet langer in het woordenboek van regeringspartij Open VLD staat. De schuldgraad van het Brussels Gewest ontspoort volgens haar volledig: tegen het einde van deze legislatuur in 2024 zal de schuld van het gewest oplopen tot 6,7 miljard euro, terwijl Brussel over een budget van 5,3 miljard beschikt. 'Deze Brusselse regering ademt het wanbeleid van Verhofstadt I destijds: begrotingstrucs voor een evenwicht die de komende generaties als een molensteen om de hals zal hangen', besluit Cieltje Van Achter.

Bij de vorige verlenging klonk het al dat bevoegd Brussels minister Alain Maron (Ecolo) een langetermijnoplossing zou gevonden hebben en om die overgang op te vangen, wordt de overeenkomst nu opnieuw verlengd. Welke oplossing minister Maron zal bieden, is nog niet duidelijk. De hulporganisaties vangen dagelijks zo'n 350 migranten op en bieden hen een bed aan in het opvangcentrum Porte d'Ulysse. De migranten zijn voornamelijk afkomstig uit de buurt van het Maximiliaanpark en het Brusselse Noordstation.