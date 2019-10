Hevige, spirituele jazz in een kerk? In Londen is het een maandelijks fenomeen. Binnenkort komt de Church of Sound naar Brussel. 'Nostalgie interesseert ons niet.'

Terwijl in Vlaanderen kerken worden ontwijd en tot supermarkt worden omgebouwd, vindt de vibrerende jazzscene in Londen nieuwe speelplekken in actieve parochies. Onder de noemer Church of Sound geeft de Saint James the Great-kerk sinds april 2016 onderdak aan lui zoals drummer Moses Boyd en Shabaka Hutchings. Voor het eerst steekt het concept het Kanaal over: op 6 november kunt u opgaan in het hogere in de Brigittinenkerk in Brussel. Church-organisator Lexus Blondin heeft er een goed oog in.

...