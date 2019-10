Er heeft zich een zevende kandidaat gemeld voor het voorzitterschap van CD&V. Jurist Christophe Vermeulen wil de partij 'in de diepte hervormen'.

Christophe Vermeulen is geboren in Torhout, afkomstig van de Zedelgemse deelgemeente Veldegem, maar woont al lang in Gent. Hij is jurist van opleiding en werkte onder meer voor de CD&V'ers Hendrik Bogaert, Inge Vervotte en Tom Vandekendelaere. Hij was ook even jongerenvoorzitter van de partij.

De drijfveer voor zijn kandidatuur is 'diepe bezorgdheid'. 'Er heerst frustratie bij veel leden dat ze zich niet meer herkennen in de partij. Dit wordt te weinig gecapteerd door de partij en door de kandidaten.' De ambitie van Vermeulen is om van CD&V 'het eerste interactieve politieke platform van Vlaanderen' te maken. 'Het hele links-rechtsverhaal moet op de schop. Ons uitgangspunt is het centrum, maar dat wil niet zeggen dat we 'enerzijds-anderzijds' moeten zijn. We moeten gewoon zoveel mogelijk goed doen voor zoveel mogelijk mensen', luidt het.

Vermeulen wil de band met het klassieke middenveld doorbreken. 'De tijd dat de vakbond zegt wie er op de lijst moet staan is voorbij.' Volgens Vermeulen moet CD&V weer leren uitkomen voor de eigen mening. 'Die nood is hoog. De partij schiet al te vaak in een kramp', zegt hij.

Christophe Vermeulen is de zevende kandidaat om Wouter beke op te volgen als voorzitter van de CD&V. Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Walter De Donder en Joachim Coens dienden eerder al hun kandidatuur in.

Maandagmorgen om 8 uur moeten alle kandidaturen voor het CD&V-voorzitterschap binnen zijn.