'Chokri Ben Chikha dreigde zichzelf in brand te steken, als ultieme daad van verzet'

Voor Micha Wertheim de beste cabaretier van Nederland werd, was hij goochelaar. Hij voerde zijn trucs vooral uit voor kinderen, en succesvol is hij er nooit echt mee geworden. Wertheim verwees er deze zomer naar in een essaytje over politieke kunst dat hij schreef voor De Correspondent. Ik kan die tekst helaas niet aanraden - het is warrig opgeschreven, de aanleiding is een Nederlands relletje dat de grens niet is overgestoken - maar er zat een beeld in dat lang door mijn hoofd is blijven spelen. 'Zoals ik kinderen vroeger vertelde dat ik e...