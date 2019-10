De rechtbank van eerste aanleg in Ieper heeft maandag een arts vrijgesproken die beschuldigd werd van handel in medische implantaten zonder Europees keurlabel. Knack en De Tijd konden het vonnis inkijken.

In de periode 2008-2011 zijn in het Leuvense UZ Gasthuisberg patiënten geopereerd met implantaten zonder CE-keurmerk. Dat berichtten Knack, De Tijd en Le Soir eind 2018 in de reeks Implant Files. Het parket van West-Vlaanderen was in 2016 een opsporingsonderzoek naar de feiten gestart, nadat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) aantijgingen van een klokkenluider uit de medische sector had bestudeerd.

...