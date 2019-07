Chirurg Bart Conix bezocht Belgische IS-kinderen in Syrië: 'Er heerst terreur in die kampen'

Zowel om humanitaire redenen als uit veiligheidsoverwegingen is het wenselijk om alle Belgische IS-moeders en hun kinderen terug te halen uit de detentiekampen in Syrië. Dat betoogt chirurg Bart Conix, die in juni 55 landgenoten in de kampen bezocht. 'Hoe langer die moeders en kinderen daar blijven, hoe groter juist de kans dat ze radicaliseren.'

© Jonas Lampens

Orthopedisch chirurg Bart Conix nam half juni deel aan een humanitaire missie onder leiding van VUB-kinderpsycholoog Gerrit Loots en Child Focus-directeur Heidi De Pauw in Al Hol, Al Roj en Ain Issa, de door de Koerden gecontroleerde vluchtelingenkampen in het noordoosten van Syrië, waar sinds de val van het kalifaat tienduizenden burgers en Syriëstrijders in tenten opeengepakt zitten.

