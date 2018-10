China bevestigt arrestatie Interpol-topman

Volgens verschillende media, waaronder BBC, zou de man opgepakt zijn toen hij op 25 september in China arriveerde.

Meng Hongwei is een voormalige Chinese minister. Hij werd in november 2016 verkozen tot voorzitter van Interpol. Het was zijn echtgenote die zijn verdwijning signaleerde aan de Franse autoriteiten.

De 64-jarige man woont in Lyon met zijn vrouw en kinderen, en vertrok op 25 september naar China. Sindsdien had niemand nog iets van hem vernomen.

De verklaring van zondag is de eerste officiële reactie van China op de verdwijning van Meng. Mengs vrouw verklaarde zondag nog tijdens een persconferentie dat ze vreesde dat haar echtgenoot in gevaar was. En zaterdag vroeg Interpol China officieel om uitleg over de vermiste voorzitter.