Child Focus onderscheidt in een rapport drie profielen voor slachtoffers van tienerpooiers. Blijkt dat ook meisjes uit welgestelde buurten van Brussel getroffen worden.

Tussen 2015 en 2019 opende Child Focus 144 dossiers over (mogelijke) slachtoffers van tienerpooiers in België, maar het nieuwe onderzoek dat werd uitgevoerd door equal.brussels toont voor Child Focus aan dat het fenomeen veel breder is dan gedacht.

Dat blijkt uit de drie slachtoffergroepen.

In de eerste plaats onderscheidt het onderzoek slachtoffers met een parcours in de jeugdzorg. Het is niet nieuw dat tienerpooiers meisjes viseren waarvan kan gezegd worden dat ze cognitief, materieel, psychologisch of sociaal in een precaire positie zitten. Vaak kregen zij te maken met verwaarlozing en mishandeling tijdens de kinder- of puberjaren.

Slachtoffers uit Oost-Europa en Frankrijk vormen een tweede groep, die gelinkt is aan mensenhandel. Vanuit bestaande netwerken vanuit Oost-Europa worden meisjes die willen ontsnappen aan armoede onder valse voorwendselen naar België gebracht en ingezet in Brussel. Tenslotte is er nog de slachtoffergroep van de stadsbendes en de hieraan gelinkte slachtoffers uit welgestelde families.

Zuidelijke rand

De studie toont dat tienerpooiers zich binnen stadsbendes focussen op minderjarige meisjes uit de zuidelijke rand van Brussel en Waals-Brabant, die afkomstig zijn uit rijkere, socio-economisch meer welgestelde families. Dit gegeven is verrassend voor velen, maar Child Focus zag dit fenomeen al opduiken in recent geopende dossiers. 'Deze meisjes zouden opvallend gemakkelijk te "groomen" zijn via het internet. Zij zijn kwetsbaar door afwezige ouders, eenzaamheid en een vurig verlangen naar een ander leven dan dat wat voor hen werd uitgestippeld', klinkt het.

