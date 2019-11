Child Focus slaat mea culpa na schokcampagne: 'Wellicht hebben we leed onderschat'

Child Focus verontschuldigt zich voor het effect dat zijn schokcampagne rond kindermisbruik bij slachtoffers teweeg heeft gebracht. 'Wellicht hebben we het leed onderschat dat we slachtoffers hebben berokkend', zei directeur Heidi De Pauw in het Eén-programma De zevende dag.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Heidi De Pauw van Child Focus © Belga Image

Child Focus lanceerde vorige week naar aanleiding van de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksueel Misbruik, een opvallende campagne tegen kinderporno. Door bestaande beelden die via het meldpunt binnenkwamen expliciet te laten naspelen door volwassenen, wilde het centrum een schokeffect creëren om iedereen - beleidsmakers en publiek - wakker te schudden en misvattingen op dit vlak uit de wereld te helpen. Er kwam echter ook kritiek op de campagne. Een vereniging van incest- en misbruikslachtoffers trok naar de reclamewaakhond JEP. Directeur Heidi De Pauw verklaarde in De zevende dag dat Child Focus met slachtoffers had samengewerkt rond de campagne, maar wellicht heeft de vereniging onderschat welk leed ze met de campagne bij andere slachtoffers zou berokkenen. De Pauw legde nog uit dat de campagne sowieso beperkt zou zijn in de tijd en binnenkort offline zou worden gehaald.