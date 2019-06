In 2018 ontving Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, niet minder dan 1.728 meldingen van vermoedelijke misbruikbeelden. Een jaar eerder in 2017 waren het er 746.

Het gaat om een sterke stijging die wellicht te maken heeft met de lancering van een bewustmakingscampagne in november 2017 en 2018. Die campagne werd bekroond met verschillende nationale en internationale prijzen. De campagne werd ruim 500.000 keer bekeken op sociale media. Dat meldt Child Focus in zijn jaarverslag.

Sinds 6 juli 2017 hebben vier medewerkers van Child Focus de toelating om de meldingen van vermoedelijke beelden van seksueel misbruik van kinderen, die de organisatie ontvangt via het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be, te analyseren.

Wanneer het ook effectief gaat om misbruikbeelden op Belgische websites, maken de medewerkers van Child Focus ze onmiddellijk over aan de federale politie.

Staan de beelden op buitenlandse sites, dan worden deze overgemaakt aan de zusterorganisatie van het betrokken land via het netwerk INHOPE, dat de burgerlijke meldpunten van 52 landen groepeert

. Het doel is een arrestatie van de daders, een identificatie van de slachtoffers en een onmiddellijke verwijdering van de beelden en omstreden websites overal ter wereld.

Child Focus opende vorig jaar ook 114 dossiers over misgelopen sexting (het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto's of video's van zichzelf via mobiele telefoons of andere media, nvdr). Het cijfer betekent een lichte daling tegenover de meldingen in 2017 (135).

Child Focus opende in 2018 ook 18 dossiers over online seksuele intimidatie. In de meeste gevallen gaat het over het ongewenst delen van seksueel getinte berichtjes of beelden met andere jongeren.

In 2018 werden 36 dossiers over online grooming geopend, wat een lichte daling betekent tegenover 2017 (43). Grooming is het proces waarbij een volwassene een kind/jongere benadert en manipuleert met het oog op seksueel contact. De slachtoffers zijn vooral meisjes (80 procent), maar het is een misvatting dat het nooit bij jongens (20 procent) voorvalt.

In 2018 kreeg Child Focus 46 meldingen over sextortion binnen. Sextortion is een vorm van seksuele uitbuiting waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-fysieke vormen van dwang om seksuele gunsten van het slachtoffer af te persen. Het aantal komt neer op een stijging tegenover 2017 (39). Bij sextortion zijn het nog steeds vooral jongens die slachtoffer zijn, maar het kan ook meisjes overkomen.