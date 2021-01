De politie van de zone Het Houtsche heeft een proces-verbaal opgesteld voor een boodschap die chef-kok Vincent Florizoone (41) uit Loppem via Facebook verspreidde. 'Kan iemand Van Ranst de kogel geven met zijn bangmakerij?', schreef de chef. 'Ongepast', vindt viroloog Van Ranst. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Het bewuste bericht dateert van zondag 3 januari. Chef-kok Vincent Florizoone, die twee keer tot beste bierkok ter wereld gekroond werd en tot voor kort in de potten roerde van Brasserie Albert in het Thermae Palace in Oostende, deelt op Facebook een artikel van Knack. Uit het stuk blijkt dat 92 procent van de coronadoden ook een onderliggende chronische ziekte had. Dat is voldoende voor de man om te concluderen dat viroloog Marc Van Ranst de mensen met zijn communicatie voor de gek houdt. 'Kan iemand Van Ranst de kogel geven met zijn bangmakerij, ge wordt bedot, media is corrupt, de staat nog corrupter', klinkt het. Het bericht van Florizoone werd zeven keer gedeeld en 25 keer geliket.

Vincent Florizoone bedreigt Marc Van Ranst © KW.be

De politie van de zone Het Houtsche is ondertussen een onderzoek gestart. 'De nodige stappen zijn ondernomen. Wij hebben proces-verbaal opgesteld en de betrokken persoon een uitnodiging tot verhoor overgemaakt", klinkt het. Viroloog Van Ranst, die al eerder te maken kreeg met bedreigingen, is weinig onder de indruk.

'Dit is ongepast. Ik heb er alle begrip voor dat men het in sommige sectoren bijzonder lastig heeft en dus ook in de horeca, maar dit is er ver over. Ik ga ook graag iets gaan eten, iedereen toch? Als het weer kan, zal dat alvast niet in een restaurant zijn waar die man chef is", reageert Van Ranst. Ondanks herhaaldelijke pogingen bleek chef-kok Vincent Florizoone niet bereikbaar voor commentaar. Sinds vanmorgen is zijn boodschap wel offline gehaald.

Wanneer de horeca terug opent ga ik het restaurant waar topchef Vincent Florizoone in de potten roert, best even vermijden wegens te gevaarlijk voor mij.



Ik hoop dat de #lokalepolitieoostende en de @federalepolitie deze oproep tot geweld onderzoekt. pic.twitter.com/aWetkJ0h6n — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) January 6, 2021

