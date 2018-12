Charles Michel koopt zichzelf nog maar eens tijd, maar hoeveel?

In de Kamer werd donderdag een debat onder hoogspanning gevoerd. Het parlement moest stemmen over een resolutie die de regering vraagt het migratiepact van de Verenigde Naties goed te keuren, maar al tijdens de voorafgaande besprekingen werd de diepe verdeeldheid tussen de regeringspartners geïllustreerd. Open VLD en CD&V vroegen de eerste minister om naar Marrakesh te gaan en daar het pact goed te keuren. De enige boodschap die Charles Michel van N-VA mag gaan verkondigen in Marokko, is dat ons land het pact niet kan goedkeuren, wegens gebrek aan eensgezindheid in de regering.

...