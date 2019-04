Premier Charles Michel is de kandidaat van de MR om zichzelf op te volgen als eerste minister.

Dat heeft campagnewoordvoerder Georges-Louis Bouchez woensdag verklaard op LN24.

Voormalig vicepremier Jan Jambon (N-VA) kondigde maandag in een mediageniek offensief aan dat hij premier wil worden van de volgende federale regering indien zijn partij de grootste van het land blijft. Andere partijen schuiven geen kandidaten naar voren voor de job. 'Charles Michel zou een betere eerste minister zijn, daar ben ik zeker van', aldus Bouchez. 'Wij bij MR nemen onze verantwoordelijkheid op: we hebben een kandidaat-premier en dat is Charles Michel'.

De partijwoordvoerder preciseert overigens dat ook Willy Borsus kandidaat is om opnieuw Waals minister-president te worden, terwijl Françoise Schepmans het Brussels minister-presidentschap ambieert. 'Op een bepaald moment zullen alle partijen transparantie moeten bieden', vindt Bouchez. Hij wil bijvoorbeeld van de PS weten wie haar kandidaat is om de Waalse regering te gaan leiden.

Met twee dagen interval schuiven nationalisten en Franstalige liberalen dus een kandidaat-premier naar voren. En dat terwijl het scenario van een voortzetting van de Zweedse coalitie (N-VA, MR, CD&V en Open VLD) - eventueel aangevuld - niet uit de lucht gegrepen is. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo liet al noteren dat dit de richting is die zou moeten worden ingeslagen.

Le Soir schreef dinsdag dat Michel en Jambon drie weken geleden samen rond de tafel hebben gezeten. Hebben ze daarover van gedachten gewisseld? Het kabinet van de premier wil geen commentaar kwijt. 'Wij geven nooit commentaar bij de talloze contacten die Charles Michel als eerste minister heeft met tal van politieke leiders. Die contacten kaderen voornamelijk in het parlementaire werk', luidde het bij een woordvoerder.

Christelijke wortels zetten MR onder stroom

De brand in de Notre-Dame heeft ook bij de MR een vuurtje aangewakkerd. Een boodschap op Twitter van de liberale campagnewoordvoerder Georges-Louis Bouchez weekte een forse reactie los van de Luikse schepen Christine Defraigne.

'De legitieme emotie die de brand in de Notre-Dame de Paris heeft losgeweekt herinnert aan het gewicht en het belang van het christendom in onze cultuur en geschiedenis. Geheugensteun voor diegenen die zijn sterke wortels niet willen erkennen, zoals toen de preambule bij de Europese Grondwet werd verworpen', tweette Bouchez. Over de christelijke roots van Europa ontstond in 2004 een breed debat.

Binnen Europa vond toen een discussie plaats over een ontwerp van Grondwet - die de eindmeet niet haalde. Er gingen stemmen op om er een verwijzing naar god of op zijn minst naar de christelijke wortels van het continent in op te nemen. Het waren landen als Polen, Italië, Portugal en Tsjechië die daarin het voortouw namen, met de steun van verschillende religieuze instanties, zoals de Heilige Stoel en de protestantse kerk. Bij de tegenstanders van de referentie hoorden onder meer België, met premier Guy Verhofstadt, en het Frankrijk van president Jacques Chirac.

Voormalig Senaatsvoorzitster Defraigne, een van de prominente figuren van de laïcistische vleugel binnen de MR, kon de tweet van haar partijgenoot maar weinig smaken. 'Beste vriend, wat me zorgen baart, is het amalgaam tussen de ramp met de Notre-Dame en het debat over artikel 52 van de Europese Grondwet en te doen geloven dat het een puur cultureel debat was', aldus Defraigne, die nog eens in de verf zette hoezeer haar partij gehecht is aan de scheiding tussen kerk en staat. Wat is nu het officiële standpunt van de MR over de 'christelijke roots' of het 'christelijke erfgoed'?

Als je de directeur van de studiedienst, Corentin de Salle, erop naleest, blijkt er geen te zijn. De filosoof relativeert ook de polemiek. Bouchez wilde vooral het belang onder de aandacht brengen dat de bevolking hecht aan het culturele erfgoed van het christendom, of ze nu gelovig is of niet, meent de Salle. Hij merkt ook op dat een van de grote personaliteiten van het Belgisch liberalisme, Omer Vanaudenhove, begin jaren zestig de partij heeft opengesteld voor christenen bij de oprichting van de PVV.