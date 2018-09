Charles Michel: 'Geschiedenis heeft aangetoond dat wet van de sterkste, op termijn, geen enkel volk beschermt'

'Het vertrouwen en de samenwerking tussen soevereine landen veronderstelt respect voor het gegeven woord en de uitvoering van genomen engagementen. De geschiedenis heeft aangetoond dat de wet van de sterkste, op termijn, geen enkel volk beschermt', verklaarde Michel.

Michel betreurde in zijn speech voor de internationale gemeenschap in New York dat 'één ondertekenende partij' de voorbije maanden het nucleaire akkoord met Iran, handelsakkoorden en het klimaatakkoord van Parijs eenzijdig naar de prullenbak verwees. 'De unilaterale daden, brutaal en onvoorzien, maken de wereld gevaarlijker. Ze lokken onevenwichten en frustratie uit. Ze zijn steeds de kiem van conflicten.'

Tegenover die doctrine wil België zich profileren als pleitbezorger van het multilateralisme. 'Natuurlijk eist het multilateralisme inspanningen en geduld. Natuurlijk zijn er mislukkingen en af en toe achteruitgang. Maar het multilateralisme is de enige manier om armoede uit te roeien, terroristen onschadelijk te maken en de natuurlijke bronnen van onze planeet te vrijwaren', betoogde de Belgische eerste minister.

België zetelt vanaf januari twee jaar lang als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad, het VN-orgaan dat verantwoordelijk is voor vredeshandhaving en internationale veiligheid. Overleg en consensusvorming wordt het leidmotief van ons land op een moment dat de vijf grootmachten met vetorecht diep verdeeld zijn over de oorlog in Syrië of de aanpak van Iran. 'Wij willen bijdragen aan een respectvol en transparant debat om de sfeer van wederzijds vertrouwen te versterken.'