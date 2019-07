Met zin voor compromis concrete resultaten boeken op domeinen als de brexit, klimaatverandering en de economie. Met dat voornemen wil ontslagnemend premier Charles Michel vanaf 1 december als Europees Raadsvoorzitter aan de slag gaan. Op zijn eerste persconferentie sinds zijn aanduiding sprak hij ook de hoop uit dat er in België 'binnen redelijke termijn' een nieuwe regering kan gevormd worden.

'Ik ben me bewust van de enorme verantwoordelijkheid. Europa staat voor grote uitdagingen, maar die zijn volgens mij ook opportuniteiten', zo stak Michel van wal. De komende vijf jaar worden volgens de nieuwe voorzitter van de Europese Raad van groot belang voor het Europese project. 'Het wordt heel belangrijk om de eenheid, diversiteit en vooral de solidariteit te beschermen en promoten.' Michel komt op het Europese toneel op een moment dat de lidstaten op verscheidene vlakken diep verdeeld zijn. Er is de kloof tussen noord en zuid over de toekomst van de eurozone, en het conflict tussen oost en west over de aanpak van de migratiekwestie en het respect voor de rechtsstaat.

Bovendien maken de traditionele centrumpartijen niet meer alleen de dienst uit in de Europese Raad. 'Dialoog, respect en wederzijds begrip moeten de basis zijn om de nuttige compromissen te blijven maken die noodzakelijk zijn voor het Europese project', zo blikte de premier vooruit op zijn opdracht als bruggenbouwer. Het is volgens hem echter ook aan de volgende Europese Commissie om die diversiteit te waarborgen.

Michel kondigde ook een dialoog met het Europees Parlement aan. Daar is niet iedereen tevreden dat de staatshoofden en regeringsleiders met Ursula von der Leyen een kandidaat-Commissievoorzitter voordragen die zich niet als Spitzenkandidate presenteerde tijdens de verkiezingscampagne. 'We moeten in een serene dialoog conclusies trekken over hoe we de democratie op Europees niveau positief en optimaal kunnen laten functioneren.'

Michel is premier van een regering in lopende zaken. Vooralsnog is er in België geen uitzicht op de vorming van een nieuwe federale regering, terwijl hij op 1 december zijn taken als voorzitter van de Europese Raad moet aanvatten. Michel zei niet wanneer hij de Belgische politiek precies zou verlaten. 'Ik hoop dat er binnen een redelijke termijn een regering gevormd kan worden.'