Vertegenwoordigers van PS, Ecolo en C+ zagen elkaar maandag en zijn dicht bij een akkoord, valt te horen. De partijen kloppen als alles goed gaat woensdag het bestuursakkoord af.

Magnette ging na de verkiezingen eerst aankloppen bij PTB/PVDA, maar die onderhandelingen sprongen af. Daarop koos de PS voor Ecolo, en in een tweede tijd ook voor C+. Samen beschikken die over een meerderheid van 33 op 51 zetels in de gemeenteraad.