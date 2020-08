Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) houdt voet bij stuk over de extra treinen naar zijn stad. Hij wil er niet van weten zolang er geen veilige oplossing komt van de NMBS.

Vandaag is er overleg gepland met de spoorwegmaatschappij en de West-Vlaamse gouverneur.

Chaos

Vrijdagavond ontstond er in het station van Oostende chaos onder dagtoeristen. Dat kwam omdat het treinverkeer verstoord was geraakt nadat een trein stil was blijven staan ter hoogte van Jabbeke. Daardoor stond een massa toeristen bijeengepakt in het station.

Tommelein is niet te spreken over de aanpak van NMBS en eist op korte termijn een veiligheidsplan. 'Woensdag komt er weer een hittegolf en verwachten we opnieuw veel volk aan de kust. Zolang er geen oplossing is, wil ik geen extra treinen richting Oostende', zegt hij.

Aanmeldsysteem

De NMBS is van plan om opnieuw extra treinen naar de kust te laten rijden. De burgemeester stelde al voor om zoals op het strand van Oostende een aanmeldingssysteem te gebruiken voor extra treinen, maar dat was volgens de NMBS moeilijk.

'Elk pretpark, elke horecazaak moet gegevens kunnen registreren of met een aanmeldingssysteem werken, maar de vervoersmaatschappij slaagt daar niet in. Zelfs op korte termijn is het mogelijk om een aanmeldingssysteem te activeren', meent Tommelein.

Vandaag gaat de burgemeester in overleg met de NMBS, samen met de gouverneur. 'De NMBS moet zelf een oplossing voorzien maar ik ben zeker bereid tot een goede samenwerking', besluit Tommelein.

