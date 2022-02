Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft Infrabel-CEO Benoît Gilson op de vingers getikt voor de laattijdige beslissing rond het stilleggen van grote delen van het treinverkeer vrijdagmiddag. De minister is 'not amused', laat zijn kabinet weten, al is de veiligheid van de reizigers wel de prioriteit.

Vanaf 14 uur tot 18 uur rijden er vrijdag als gevolg van het stormweer geen treinen meer in West-Vlaanderen, in het grootste deel van Oost-Vlaanderen en op de grote lijnen rond de stad Antwerpen, liet spoornetbeheerder Infrabel in de loop van de voormiddag weten. Nochtans werd de komst van storm Eunice al dagenlang voorspeld en beslisten de Nederlandse spoorwegen gisteren/donderdag al om vandaag geen treinen te laten rijden.

Reizigersorganisatie TreinTramBus noemt dat niet noodzakelijk een foute keuze, maar hoopt wel dat de NMBS oplossingen voorziet voor de reizigers die vrijdagochtend met de trein naar het werk of naar school zijn vertrokken.

Uit politieke hoek klinkt de kritiek scherper. Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke spreekt van 'laattijdige en gebrekkige communicatie over een storm waarvan sinds gisteren al geweten is dat het de zwaarste is in 30 jaar'. 'Een ongelooflijke blunder. De treinreizigers verdienen beter dan dit amateurisme.'

Ook Björn Anseeuw van oppositiepartij N-VA is misnoegd. 'Blijkbaar is het in dit land moeilijk om te anticiperen op dingen waarvan je weet dat ze komen. Dit had men perfect kunnen voorkomen', zegt hij. Dat geldt ook voor het onderwijs, vindt Anseeuw. Veel scholen beslisten vrijdag in de loop van de voormiddag om in de namiddag de deuren te sluiten, 'maar niet alle ouders kunnen zich daaraan aanpassen'.

Voor Kim Buyst (Groen) is veiligheid de eerste prioriteit, en is het belangrijk dat de reizigers veilig thuis geraken en de juiste info krijgen. 'Maar het klopt dat deze operationele beslissing van Infrabel te laat genomen werd', beaamt ze.

CD&V-mobiliteitsspecialist Jef Van den Bergh vindt het niet per se verkeerd van de NMBS en Infrabel om niet eerder te beslissen, tweet hij, want dan zijn er per definitie geen treinen. Maar de communicatie liep wel mank, vindt hij. Hij pleit er ook voor om er dan voor te zorgen dat de reizigers thuis geraken, desnoods wat vroeger of wat later dan voorzien.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft de CEO van Infrabel, Benoît Gilson, intussen op de vingers getikt. Maar ook voor de minister komt het er nu vooral op aan om de veiligheid van de reizigers te verzekeren, liet hij weten. Gilkinet heeft de NMBS gevraagd om reizigers zo snel en zo goed mogelijk te informeren. De minister is 'not amused', laat zijn kabinet weten.

