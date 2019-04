CETA-handelsakkoord is niet in strijd met Europees recht, oordeelt EU-hof

Het mechanisme voor het beslechten van geschillen tussen investeerders en overheden dat is opgenomen in CETA, het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, is niet in strijd met het recht van de Europese Unie. Dat besliste het Europees Hof van Justitie. De rechters in Luxemburg hadden zich op vraag van België over CETA gebogen.

Toenmalig Waals minister-president Paul Magnette haalde in binnen- en buitenland de krantenkoppen met zijn verzet. © Belga Image