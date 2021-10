'Een uniek aanbod in België', zegt ceo Xavier Bouckaert. Elke Knack-abonnee kan voortaan alle magazines van Roularta gratis digitaal lezen, van Trends tot Sport/Voetbalmagazine, van Flair tot DataNews.

Houdt u van koken? Dan kunt u terecht bij Libelle Lekker. Hebt u groene vingers? Dan is Libelle Nest misschien iets voor u. Voor de IT-fan is er DataNews, voor de sportliefhebber Sport/Voetbalmagazine, voor de vijftigplusser Plus Magazine. De lijst gaat zo nog wel even door: Roularta Media Group brengt 40 mediamerken samen, waarvan 30 in België. 'We bieden alle informatie die je maar kunt bedenken. Roularta is er voor het hele gezin', zegt ceo Xavier Bouckaert.

...

Houdt u van koken? Dan kunt u terecht bij Libelle Lekker. Hebt u groene vingers? Dan is Libelle Nest misschien iets voor u. Voor de IT-fan is er DataNews, voor de sportliefhebber Sport/Voetbalmagazine, voor de vijftigplusser Plus Magazine. De lijst gaat zo nog wel even door: Roularta Media Group brengt 40 mediamerken samen, waarvan 30 in België. 'We bieden alle informatie die je maar kunt bedenken. Roularta is er voor het hele gezin', zegt ceo Xavier Bouckaert. Het bedrijf lanceert nu 'Mijn Magazines', een formule waarmee de Knack-abonnee - én twee familieleden - alle titels van Roularta gratis digitaal kan lezen. 'Dankzij de digitalisering kunnen we ons rijke aanbod eindelijk in de verf zetten.' Waarom laat u een Knack-abonnee alle Roularta-titels gratis digitaal lezen? Xavier Bouckaert: Onze abonnees zijn ons zeer dierbaar. We willen trouwe lezers belonen en tevreden houden, maar het is natuurlijk ook de bedoeling om nieuwe abonnees aan te trekken. Daarom presenteren we ons nu als een one-stop shop: een lezer vindt bij ons alle lectuur die hij zoekt, en kan ze ook gratis lezen. Hoe werkt dat concreet? Bouckaert: Als je als abonnee van Knack of Trends - of van hun Franstalige tegenhangers Le Vif en Trends-Tendances - naar Knack.be surft, kun je aanvinken welke magazines je wilt volgen. Die logo's verschijnen dan bovenaan op de website, zodat je met een muisklik van de ene titel naar de andere kunt springen. Dat kan op je pc, tablet en smartphone én via de Mijn Magazines-app. Je hoeft dus geen verschillende apps te downloaden of naar verschillende websites te surfen om alle artikels en digitale edities van onze magazines te lezen. Roularta trekt met deze omwenteling volledig de digitale kaart. Blijft de papieren Knack dan wel bestaan? Bouckaert: Natuurlijk. De abonnee blijft Knack, samen met Knack Weekend en Knack Focus, elke woensdag in de brievenbus krijgen, anders zou onze telefooncentrale onmiddellijk bezwijken onder de klachten. Maar hij kan voortaan niet alleen alle Knack-artikels online lezen, maar ook die van de andere Roularta-titels. Botst de snelle digitale wereld niet met het weekritme van de magazines? Bouckaert: Helemaal niet. Onze magazines bieden voortdurend interessante stukken aan op hun websites. Op Knack.be wordt het nieuwsaanbod constant geactualiseerd, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7. Het is niet de bedoeling dat de lezer maar één keer per week naar de site van bijvoorbeeld Libelle of Flair surft. We hopen dat hij ze elke dag raadpleegt, of zelfs elk uur. Daarom bieden onze bladen de hele dag door nieuwe informatie aan op hun websites. De artikels vinden hun weg naar de lezers via onder meer nieuwsbrieven waarvoor ze zich kunnen inschrijven: je krijgt dan elke dag een mail over welke nieuwe stukken er op de sites van Libelle, Knack, Feeling en de andere bladen staan. Ook twee familieleden kunnen mee- genieten van de formule 'Mijn Magazines'. Zoveel inhoud gratis delen met anderen klinkt baanbrekend. Bouckaert: Het is een uniek concept. Ik ken geen ander bedrijf dat zo veel magazines gratis voor zo veel mensen beschikbaar stelt. De gedrukte Knack wordt doorgegeven aan familieleden, waarom zou dat in de digitale wereld niet kunnen? Zo kunnen meer lezers in contact komen met onze bladen en geïnspireerd worden door onze merken. Moet deze nieuwe aanpak ook zorgen voor meer reclame- inkomsten? Bouckaert: Daar is het ons in eerste instantie niet om te doen. De inkomsten uit lezers zijn voor ons de voorbije jaren belangrijker geworden dan die uit reclame. De Knack-abonnementen zijn onlangs dan ook met twee euro opgeslagen. Maar we hebben de reclame-inkomsten natuurlijk ook nodig. Weet je dat vandaag al 30 procent van onze advertenties digitaal zijn? En als onze lezers onze andere titels ontdekken, wordt het bereik van die merken groter en zullen we op termijn ook meer advertenties verkopen. Het is een bijkomstig maar welkom voordeel. Vandaag is de 'Mijn Magazine'-formule gestructureerd per titel. Bouckaert: Dat is nog maar het begin. Over twee à drie maanden zullen onze abonnees per thema artikels kunnen lezen. Ben je geïnteresseerd in gezondheid, dan zul je alle relevante artikels uit al onze bladen gepresenteerd krijgen, van Body Talk,Libelle en Flair tot P lus Magazine, Knack en Trends. Een volgende stap is dat we, op basis van je leesgedrag, bepaalde artikels zullen aanbevelen. Dat is behoorlijk baanbrekend, ja. Je wilt niet weten hoeveel we in deze digitalisering hebben geïnvesteerd. Dat willen we nu net wél weten. Bouckaert:(lacht) We hebben er nu al 1,5 miljoen euro ingestoken. Als het hele project afgerond is, komen we wellicht uit op 2,5 miljoen euro, of zelfs meer. En dat allemaal met privémiddelen. We voelen een kritische opmerking over de VRT opborrelen. Bouckaert: De VRT ontvangt jaarlijks 240 miljoen euro subsidie. Dat is heel veel geld. De VRT beweegt zich ook op de advertentiemarkt en ik zie sommige advertentiebudgetten naar hen verschuiven. Daarnaast brengt VRT NWS zo veel content op zijn website dat het ook op dat vlak een grote concurrent is. Als privébedrijf hebben wij de inkomsten van adverteerders en lezers nodig, terwijl de VRT met belastinggeld on- beperkt zijn gang kan gaan. We hebben in ons land mooie mediabedrijven, de politici zouden daar best wat trotser op mogen zijn. In plaats van met elkaar te concurreren, zouden we beter samen vechten tegen de GAFA's die ons medialandschap bedreigen. U hebt het over techgiganten als Google, Apple, Facebook en Amazon. Bouckaert: Inderdaad. Er gaat de laatste tijd veel aandacht naar de verspreiding van fake news, maar de dominantie van de GAFA's is een nog groter gevaar. Die bedrijven bepalen meer en meer welke inhoud er op hun sites mag komen en welke niet. Ze hebben algoritmes uitgewerkt die bepalen wat in de schijnwerpers wordt geplaatst. Het is de bedoeling dat er zo veel mogelijk op artikels wordt geklikt, zodat er zo veel mogelijk data worden gegenereerd, die ze dan kunnen verkopen aan adverteerders. Daar moet iets aan gedaan worden, maar de politiek lijkt er niet van wakker te liggen. In de Europese regelgeving merk ik er in elk geval niets van. De Europese mediasector heeft het al moeilijk en als we niet opletten zijn de GAFA's straks de hoofdredacteuren van onze bladen. Dat baart me zorgen.