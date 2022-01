Online daten viert in januari hoogtij. Tegelijk verloopt het flirten er steeds ruwer. De ceo van de datingsite Parship grijpt in.

'En wat zullen we jou wensen voor dit jaar? Een goed lief?' Hoeveel Vlamingen zijn op oudejaarsavond naar goede gewoonte rood aangelopen van gêne? Maar net zo goed: hoeveel van hen hebben er enkele dagen later ook echt werk van gemaakt? Bosjes, zo blijkt. Online daten blijkt nooit zo populair als in de maand januari. Het zijn drukke tijden voor Marc Schachtel, ceo van de populaire datingsite Parship? 'Heel zeker. Na de kerstdagen stijgen onze gebruikscijfers elk jaar enórm.'

...

'En wat zullen we jou wensen voor dit jaar? Een goed lief?' Hoeveel Vlamingen zijn op oudejaarsavond naar goede gewoonte rood aangelopen van gêne? Maar net zo goed: hoeveel van hen hebben er enkele dagen later ook echt werk van gemaakt? Bosjes, zo blijkt. Online daten blijkt nooit zo populair als in de maand januari. Het zijn drukke tijden voor Marc Schachtel, ceo van de populaire datingsite Parship? 'Heel zeker. Na de kerstdagen stijgen onze gebruikscijfers elk jaar enórm.' U lanceerde een campagne die gebruikers oproept om zich beter te gedragen. Gaat het er dan zo onbeleefd toe bij het online flirten? Schachtel: Het is een algemeen maatschappelijk fenomeen, niet alleen iets onder onze klanten. Vroeger was online dating een nichemarkt. Nu kent bijna iedereen wel een koppel dat elkaar zo heeft leren kennen. Maar sinds enige tijd komen de donkere kantjes van onze business naar boven. En corona heeft dat nog versterkt. Dat heeft ons het afgelopen jaar veel te denken gegeven. Zo kan het niet verder. Wat bedoelt u precies? Schachtel: Op alle kanalen blijkt dat mensen meer ongemanierde berichten krijgen dan vroeger. Maar op datingwebwsites is dat extra kwetsend. Daarom hebben we een grootschalig marktonderzoek uitgevoerd, met enquêtes, interviews en discussiefora. De resultaten hebben me behoorlijk geschokt. Een kwart van alle singles is bijvoorbeeld ooit al het slachtoffer geworden van ghosting. Legt u dat even uit? Schachtel: Ghosting is een van de keerzijden van online daten: ik begin met iemand te praten, maar heb er vervolgens geen zin meer in en neem gewoon nooit meer contact op. Ik verdwijn als een geest. Dat kwetst de gevoelens van iemand die op iets meer had gehoopt. Zoiets zul je niet tegenkomen in een café. Niemand zal door het toiletraampje verdwijnen zonder ooit nog iets van zich te laten horen. Duiken er ook nog andere problemen op? Schachtel: Ook het zogenaamde benching is sterk toegenomen. Al ongeveer een op de vijf singles is ermee in aanraking gekomen. Potentiële afspraakjes worden warm gehouden, ze worden ergens veilig geparkeerd, terwijl je intussen verder op zoek gaat naar Miss of Mister Perfect. De ander zit op het wachtbankje. Voor wie zo aan het lijntje gehouden wordt, kan dat erg frustrerend zijn. Maar dat is niet alles. Bijna de helft van de vrouwelijke millennials, jonge vrouwen dus, heeft al dick pics ontvangen. Ongevraagde foto's van mannelijke geslachtsdelen? Ook via Parship? Schachtel: Nee, bij ons worden zulke foto's automatisch geweerd. Maar op om het even welk platform schakelen mensen steeds sneller over op WhatsApp of sms. En ze hebben steeds minder geduld. Ze sturen een sms en willen snel afspreken. Als de andere persoon niet meteen reageert, krijgt hij of zij meteen een bericht: 'Waarom antwoord je niet?' En binnen de minuut: 'Wat scheelt er met jou? En het schelden begint.' Het tegenovergestelde van ghosting, dus? Schachtel: Inderdaad. Maar zo iemand is misschien al tien keer het slachtoffer van ghosting geworden en is zo gefrustreerd dat er al in de eerste berichten een soort agressie doorklinkt. Zo zet de trend zich steeds verder. Komt het door de pandemie dat veel singles prikkelbaarder zijn geworden? Schachtel: Daar lijkt het op. Hoe verklaart u dat? Schachtel: Vooral vrouwen zijn in de coronaperiode duidelijk veel voorzichtiger geworden met afspraakjes. Sommigen werden gewoonweg overrompeld. Ze kregen tientallen verzoekjes van mannen per dag. Die konden ze niet eens allemaal beantwoorden. Zo ontstaat frustratie aan beide kanten. En dat laat zich voelen. 68 procent van de singles geeft aan het daten beu te zijn en verlangt naar een pauze. Dat is beangstigend. Zoiets wordt swipe fatigue genoemd: als mensen het moe zijn voortdurend talloze profielen van andere singles van rechts naar links te vegen, te swipen dus. Wat moet er veranderen? Schachtel: We willen online daten weer aangenamer en respectvoller maken. Daarom voeren we nieuwe regels in. Om te voorkomen dat gebruikers in zeer korte tijd tientallen verzoeken wegschieten, hebben wij een limiet ingevoerd van 60 nieuwe contacten per dag. Is dat niet nog altijd erg veel? Schachtel: Als we te drastisch zouden ingrijpen, haken mensen af en dan gaat onze service er voor iedereen op achteruit. Terwijl we juist veel mensen samen willen brengen. Dat is onze centrale doelstelling. Wat hebben jullie nog meer gedaan? Schachtel: We hebben er onlangs technisch voor gezorgd dat copy-pasten in een eerste bericht niet meer mogelijk is. Je kunt niet meer zomaar snel hetzelfde tekstje naar verschillende profielen sturen. En de berichten moeten minstens zeven woorden lang zijn, zodat ze enige inhoud hebben en mensen niet iedere keer gewoon 'Hey!' schrijven. Zeven woorden? Dat is nog altijd korter dan veel tweets. Schachtel: Maar het brengt al een denkproces op gang. We willen niemand ergens toe dwingen, maar we willen mensen motiveren om meer hun best te doen voor een contact. Het zijn moedige stappen die we nu zetten, ook vanuit zakelijk oogpunt. Niemand anders doet het. En natuurlijk zullen we eerst moeten uitzoeken welke van de nieuwe instellingen op lange termijn doeltreffend zijn. Maar de eerste feedback stemt me optimistisch. We hebben een gevoelige snaar geraakt. Kan ghosting niet gewoon technisch worden voorkomen? Iemand die herhaaldelijk niet reageert op een bericht kan toch een sanctie opgelegd krijgen? Dat vraagt maar een simpele aanpassing van het programma. Schachtel: Ik sluit niet uit dat we zulke maatregelen ook nog zullen nemen. We denken in die richting. Op het internet is agressieve communicatie wijdverbreid. Valt er überhaupt iets tegen te doen? Schachtel: Een echte oplossing heeft niemand. Maar we kunnen een product ontwikkelen dat het probleem aanpakt en afzwakt. Als ik ghosting of ander onbeleefd gedrag minder waarschijnlijk maak, gaan gebruikers ook weer relaxter met elkaar om. Wij willen van online daten weer een plek van verbondenheid en vertrouwdheid maken. Waar mensen niet de hele tijd zitten te kijken of ze elders niet iets beters vinden. En dat ze niet meer daten op het toilet, zoals we vaak hoorden in onze enquête. Dat is toch een absurd beeld? De concurrentie is groot. Moet deze hoffelijkheidscampagne klanten het signaal geven dat het er bij Parship beschaafder toegaat dan elders? Schachtel: Dat is nu al het geval. Wij hebben noch het swipen, noch de swipe fatigue op de markt gebracht. En wij onderscheiden ons ook door een klantendienst die altijd bereikbaar is. Wie zich niet aan de afspraken houdt, krijgt een gele of een rode kaart. Die wordt geblokkeerd, zelfs al is iemand premiumklant. Zou het kunnen dat singles tegenwoordig ongelukkiger zijn dan vroeger, vóór Parship en andere datingsites op de markt kwamen? Schachtel: Ik ben ervan overtuigd dat onze branche voor een grotere netto-opbrengst aan geluk heeft gezorgd: alleen al via Parship zijn in twintig jaar tijd meer dan een miljoen mensen verliefd geworden. Maar ik denk ook dat de negatieve ontwikkelingen er wellicht toe bijdragen dat mensen met een onvervulde partnerwens lange tijd ongelukkig zijn. Daar zit online dating voor iets tussen. Miljoenen singles gebruiken nu onlineplatforms. Deze alomtegenwoordigheid geeft het gevoel dat je makkelijk, als aan een buffet, een partner kunt vinden. Dat heeft geleid tot een zekere oppervlakkigheid en inwisselbaarheid, die niet bevorderlijk is om iemand echt naar waarde te schatten. We hebben het verleerd hoe we met iemand in contact moeten komen. In ons eentje kunnen we dat niet herstellen, maar we hopen dat de andere platformen ons voorbeeld zullen volgen. Onze branche heeft nog veel in te halen. Parship maakt deel uit van de groep ProSiebenSat. 1 Media. Daar wordt naar verluidt aan een beursgang gedacht. Heeft de online datingmarkt nog groeipotentieel? Schachtel: Zeker. Er zijn momenteel 800 miljoen singles op de hele wereld. In 2025 zullen dat er bijna een miljard zijn. In de Verenigde Staten leert 40 procent van alle nieuwe koppels elkaar via een online datingplatform kennen. Dat is wereldwijd een record, maar het is nog altijd minder dan de helft. Is DNA-matching de toekomst, waarbij partners aan elkaar worden voorgesteld na een DNA-test? Schachtel: Dat idee komt inderdaad geregeld ter tafel. Een aantal start-ups hebben ook iets als geurmatching overwogen, maar dat is nooit marktconform geworden. Ik denk ook niet dat we ons in die richting zullen ontwikkelen. Het valt praktisch nauwelijks te realiseren: de meeste mensen voelen er niets voor om bloed of geurmonsters ergens heen te sturen. Ze willen veel liever iemand in het echt ontmoeten, echt ruiken, en daarna beslissen of ze iets willen beginnen met die persoon. Zijn er andere toekomstscenario's die u waarschijnlijker acht? Schachtel: Virtual reality zal op een gegeven moment een rol spelen. Dan kun je ook virtuele eerste dates hebben. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Schachtel: Mensen ontmoeten elkaar in een virtuele ruimte, hetzij als een digitaal beeld van zichzelf, hetzij als avatar, een artificieel figuurtje. Maar zelfs dat zal nooit de ontmoeting in het echt kunnen vervangen. Tot slot: kun je op Parship aangeven dat je gevaccineerd bent en alleen gevaccineerden wilt ontmoeten? Schachtel: We hebben het daarover gehad. Maar we zijn geen politiek platform en ook geen gezondheidsplatform. Daarom hebben wij vooralsnog besloten om die informatie niet verplicht te maken. Maar veel van onze gebruikers zetten hun vaccinatiestatus in hun profieltekst, wat natuurlijk helemaal oké is. En wie dat niet kenbaar wil maken, doet het gewoon niet.