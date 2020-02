De dertien Vlaamse centrumsteden plannen de komende jaren voor bijna 5,5 miljard euro aan investeringen. Dat blijkt uit de meerjarenplannen die de steden bij de Vlaamse overheid hebben ingediend. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

De Vlaamse overheid maakt extra middelen vrij voor de gemeenten en dat weerspiegelt zich in de investeringsplannen van de centrumsteden voor de periode tot 2025. Antwerpen, de grootste stad, spant de kroon met meer dan twee miljard euro aan geplande investeringen. De stad Gent is goed voor 790 miljoen euro aan investeringen, gevolgd door Leuven (446 miljoen euro) en Brugge (306 miljoen euro).

Volgens Van Volcem is de verhoogde autonomie van de besturen merkbaar in het verschil aan investeringsuitgaven in de verschillende beleidsdomeinen. 'Elk bestuur legt zijn eigen klemtoon, investeert in zijn of haar noden. Dat is een positieve zaak. Zo besteden Aalst, Kortrijk en Mechelen een groot deel van hun investeringen aan mobiliteit, terwijl Leuven volop inzet op cultuur.'

Door de investeringen gaat ook de schuld per inwoner in de centrumsteden naar omhoog, van gemiddeld 2.264 euro dit jaar naar 2.778 in 2025. Verwacht wordt dat de Leuvenaars in dat jaar de meeste schulden zullen torsen, goed voor 4.151 euro per inwoner.

