Centrumrechts verovert sleutelposten in energiebedrijven

De Vlaamse partijen hebben een principeakkoord bereikt over de verdeling van de bestuursposten in de belangrijkste energie-intercommunales. N-VA, CD&V en Open VLD trekken macht naar zich toe in belangrijkste intercommunales, schrijft De Tijd dinsdag.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Fluvius ontstond vorig jaar uit de fusie van Eandis en Infrax en beheert 230.000 kilometer Vlaamse nutsleidingen. Burgemeester van Dendermonde Piet Buyse (CD&V) wordt de eerste drie jaar van de legislatuur de voorzitter.

Na de start van de nieuwe gemeentebesturen volgt de verdeling van de bestuursmandaten in de intercommunales. De verkiezingsuitslag én het aantal gemeenten - en de grootte - waar een partij tot de meerderheid behoort, bepaalt hoe de postjes worden verdeeld. Centrumrechts haalt nu invloedrijke posten binnen. CD&V krijgt het voorzitterschap van de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius, terwijl de N-VA en Open VLD sleutelposten claimen bij de gasnetbeheerder Fluxys en de hoogspanningsnetbeheerder Elia. Het was vooral uitkijken naar de samenstelling van de raad van bestuur van Fluvius. De Vlaamse distributienetbeheerder ontstond vorig jaar uit de fusie van Eandis en Infrax en beheert 230.000 kilometer Vlaamse nutsleidingen. Via Fluvius hebben de 300 Vlaamse gemeenten een belangrijke invloed op de nettarieven en dus op de hoogte van de energiefactuur van de Vlaming. Burgemeester van Dendermonde Piet Buyse (CD&V) wordt de eerste drie jaar van de legislatuur de voorzitter. Daarna neemt zijn Genkse collega en partijgenoot Wim Dries de fakkel over. Verder haalt CD&V zeven zitjes binnen in de raad van bestuur van Fluvius, de N-VA zes en Open VLD vijf. De SP.A moet het na de tegenvallende verkiezingsuitslag met twee bestuurders stellen. Bij Elia en Fluxys is de verdeling nog niet rond, maar de Vlaamse partijen hebben hun blauwdruk klaarliggen.