De speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel zijn op zoek naar alle Ingram-wapens die in 1985 in België circuleerden.

Dat melden Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg.

De speurders namen een Ingram-machinepistool in beslag bij een West-Vlaams bedrijf dat wapens en special effects levert aan filmbedrijven. De Bende van Nijvel gebruikte dat soort wapen bij zijn overvallen. Het federaal parket bevestigde dat er ook elders gezocht wordt naar het zeldzame pistool.

De Ingram die gebruikt werd voor de overval in Aalst, zou in 1982 gestolen zijn bij een Waverse wapenhandelaar. De Bende maakte een hele hoop wapens buit, onder meer twee Ingram-machinepistolen. Van een van die twee gestolen Ingrams zijn in 1986 bij een duikactie van de speurders onderdelen teruggevonden in het kanaal Brussel-Charleroi. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat die stukken niet toebehoorden aan het pistool dat bij de overval in Aalst gebruikt werd. Dat wapen is dus nog altijd spoorloos.

