CD&V wil nationaal toegangsverbod in recreatiedomeinen voor wie amok maakt

Naar analogie met het stadionverbod in de voetbalwet, wil CD&V een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen mogelijk maken voor amokmakers.

Kamerlid Franky Demon heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

‘Sinds enkele jaren gaan de eerste zonnestralen telkens gepaard met incidenten in recreatiedomeinen. Steeds opnieuw bereiken ons berichten over vechtpartijen, vandalisme, het hinderen van redders en hulpdiensten en zelfs ongewenst seksueel gedrag’, zegt Demon. ‘Dit wangedrag creëert een gevoel van onveiligheid en verziekt de sfeer voor de meerderheid van bezoekers die zich wel aan de regels houden. Bovendien besmeuren deze incidenten de naam van de recreatiedomeinen.’

Vorig jaar vaardigde minister van Binnenlandse Zaken, en partijgenote van Demon, Annelies Verlinden een omzendbrief uit met zowel preventieve als repressieve maatregelen om overlast en geweld in de recreatiedomeinen te voorkomen en te bestraffen. ‘Een belangrijke stap, maar toch blijkt dat er verdere stappen nodig zijn’, zegt Demon. ‘Ons voorstel inspireert zich op het stadionverbod in de voetbalwet: wie zich misdraagt in één domein, zal ook in andere domeinen de toegang ontzegd worden.’

CD&V wil zo verhinderen dat de overlast zich van het ene naar het andere recreatiedomein verplaatst.

Ook Antwerps gouverneur Cathy Berx is gewonnen voor dergelijke maatregel, zegt Demon. In de praktijk zouden burgemeesters verplicht worden om melding te maken van elk plaatsverbod dat zij opleggen. Die informatie kan dan op aanvraag ter beschikking gesteld worden van de recreatiedomeinen. Zij kunnen immers in hun parkreglement een toegangsverbod inschrijven voor personen die het voorwerp uitmaken van een plaatsverbod voor een ander recreatiedomein. Door de uitbaters die gegevens te laten opvragen, zullen zij dergelijk toegangsverbod kunnen handhaven, besluit Demon.