CD&V wil mogelijkheid om kiesbeloftes Vlaamse beleidsdomeinen te laten doorrekenen

CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy pleit ervoor om partijen de mogelijkheid te geven om de verkiezingsbeloftes met betrekking tot de Vlaamse beleidsdomeinen in de aanloop naar 2024 objectief te laten doorrekenen. Dat moet politici aanzetten hun verkiezingsbeloftes concreet te maken, zegt hij.

Politieke partijen in Nederland kunnen hun kiesprogramma’s al sinds de jaren ’80 objectief laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. In 2019 kon het Planbureau in ons land voor het eerst verkiezingsprogramma’s doorrekenen, al kon dat enkel voor de federale verkiezingen en koos niet elke partij ervoor om een sluitend pakket aan maatregelen voor te leggen.

CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy wil die mogelijkheid in de aanloop naar de verkiezingen in 2024 uitbreiden naar alle Vlaamse beleidsdomeinen. Hij dient daarover een conceptnota in in het Vlaams Parlement.

Van Rompuy wil dat wel beperken tot zes vooraf bepaalde thema’s, zodat het voor de kiezer gemakkelijker wordt om programma’s te vergelijken en het haalbaar is om de doorrekening tijdig uit te voeren. De christendemocraten willen overigens ook het uiteindelijke regeerakkoord laten doorrekenen.

Volgens Van Rompuy komt de doorrekening van verkiezingsbeloftes de geloofwaardigheid van partijen en de transparantie ten goede, “wat de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de politiek enkel ten goede kan komen”.