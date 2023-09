CD&V wil 300 tot 350 miljoen euro voor kinderopvang

CD&V wil bij de komende begrotingsopmaak 300 tot 350 miljoen euro vrijmaken voor de kinderopvang. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits zaterdag in weekendinterviews in verschillende kranten.

Met het budget wil CD&V meer inkomensgerelateerde plaatsen creëren in de kinderopvang. Ouders krijgen op die manier een lagere factuur en begeleiders worden beter betaald.

Daarnaast wil de partij het maximale aantal kinderen per begeleider verlagen. Dat bedraagt momenteel acht tot negen. Op termijn wil CD&V evolueren naar vijf kinderen per begeleider voor baby’s. In groepen met oudere kinderen kan het aantal wel nog hoger liggen.

Vlaams Begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA) liet eerder al weten dat de marge beperkt zal zijn bij de begrotingsopmaak. Voor de kinderopvang ziet hij vooral heil in meer onthaalouders.

Dat ziet Crevits niet zitten. Ze gaat daarentegen wel akkoord met het voorstel van N-VA om meer voorrang te geven aan werkende ouders.