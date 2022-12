CD&V lanceert met ‘jobsdeal 2.0’ voorstel om arbeidsmarkt te hervormen

CD&V heeft een pakket met 15 voorstellen klaar om de arbeidsmarkt te hervormen. De Vlaamse christendemocraten pleiten in hun ‘jobsdeal 2.0’ onder meer voor een snellere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en taalcursussen voor anderstalige werkzoekenden.

De ambitie is bekend: de werkzaamheidsgraad opkrikken tot 80 procent. Ook de noden en de regionale verschillen op het vlak van arbeidsmarktbeleid zijn al langer geen geheim meer. Op korte termijn is CD&V voorstander van meer asymmetrisch beleid en op langere termijn moet het arbeidsmarktbeleid voor CD&V ook verder geregionaliseerd worden. Tegen die achtergrond schuift CD&V 15 voorstellen naar voren om de arbeidsmarkt te hervormen.

De partij pleit onder meer voor een versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Daarbij zou de uitkering in het begin wel hoger liggen, maar nadien sneller dalen om de werkzoekende sneller te prikkelen. Na twee jaar (of drie jaar na een loopbaan van 20 jaar) moet een werkloze nog een uitkering houden net boven het leefloon.

Daarnaast wil de partij de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. “Maar we doen het niet met de botte bijl”, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne. Het voorstel is om de uitkering te beperken tot drie jaar, of tot vier jaar voor wie 20 jaar anciënniteit heeft. Voor 55-plussers die 20 jaar gewerkt hebben, is er ook een uitzondering. Zes maanden voor de uitkering stopt, krijgt de werkzoekende nog een “ultiem aanbod op maat”.

Ook wanneer de uitkering wordt stopgezet, moet de werkzoekende “op de radar” van de VDAB blijven. Voor wie toch niet naar de arbeidsmarkt kan toegeleid worden, moet er naast de VDAB een oplossing gezocht worden samen met de OCMW’s.

Als het van CD&V afhangt, moet een werkzoekende ook bereid zijn de taal te leren. Doet een werkzoekende dat niet, dan verliest hij ook het recht op een werkloosheidsuitkering. Daarbij is het wel de bedoeling om het aanbod taalcursussen op te trekken.

Daarnaast vindt CD&V dat het voor werknemers fiscaal aantrekkelijker moet worden om extra uren te presteren bij de eigen werkgever. “We zien dat mensen worden afgeremd om overuren te doen bij de eigen werkgever. Nu is het bijvoorbeeld zo dat ziekenhuispersoneel in het weekend geen extra uren wil doen omdat het aantrekkelijker is om een flexijob in de horeca te doen”, legt Kamerlid Nathalie Muylle uit.

Tot slot pleit CD&V ervoor dat de uitkeringen nooit sneller mogen stijgen dan de lonen zodat het financieel aantrekkerlijk blijft om te werken dan om in de werkloosheid te blijven.