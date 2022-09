CD&V en oppositie hopen op snelle invoering statiegeld op verpakkingsmaterieel

De Vlaamse regeringspartij CD&V en oppositiepartijen Vooruit en Groen hopen op een snelle invoering van statiegeld op verpakkingsmateriaal. Open VLD wil niet reageren.

Volgens het Vlaams regeerakkoord zou pas eind 2023 een beslissing vallen over het statiegeld, maar de minister wil een jaar eerder knopen doorhakken. ‘In het regeerakkoord staat dat het zwerfafval met 20 procent moet verminderen, maar het is duidelijk dat we dit niet halen’, zei Zuhal Demir (N-VA) dinsdagavond in ‘De Tafel van Vier’ (Play 4).

Tinne Rombouts van CD&V is tevreden dat de minister de bocht nam. ‘Het is natuurlijk spijtig van de verloren tijd’, zegt ze. ‘Voor het welslagen van het statiegeldsysteem is een goede praktische voorbereiding met de sector belangrijk. De ervaring in onze buurlanden leert dat zowel de verpakkingsbedrijven als de handelaars hiervoor ongeveer een jaar nodig hebben. Op die voorbereidings- en inloopperiode kan niet ingeboet worden. Laat ons dus zo snel mogelijk aan de slag gaan, er zijn geen rationele argumenten om dit op de lange baan te blijven schuiven.’

Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (Vooruit), tevens de burgemeester van Bredene, herinnert eraan dat afgelopen zomer in zijn gemeente met succes een proefproject liep met statiegeld. ‘Ik hoop dat het systeem nu snel over heel Vlaanderen uitgerold wordt’, zegt hij. Vandenberghe benadrukt de voordelen van het systeem: minder zwerfafval, besparingen voor lokale besturen op schoonmaakkosten, minder dierenleed, betere recyclage en beter voor het klimaat. ‘Na vijf jaar ziet de Vlaamse regering dat in.’

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege is tevreden dat de regering-Jambon “eindelijk” in actie schiet. Zij gelooft dat een goed systeem het zwerfvuil in onze natuur met 40 procent kan terugdringen. In tal van andere landen wordt er al gewerkt met een statiegeldsysteem. Of ze succesvol zijn, hangt af van de randvoorwaarden, aldus de groene politica. Het is volgens haar dus belangrijk dat de minister meteen ‘doorpakt’.

‘Statiegeld werkt alleen als het de consument zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt om lege flesjes terug binnen te brengen in verkooppunten en als de flesjes en blikjes genoeg waarde krijgen. Ik kijk uit naar het voorstel van minister Demir en hoop dat zij de lat voor zichzelf hoog zal leggen’, aldus Schauvliege. (Belga)