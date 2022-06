CD&V en Open VLD wijzen opgelegde snelheidsverlaging op snelwegen af

Regeringspartijen CD&V en Open VLD vinden niet dat de overheid een algemene snelheidsverlaging op de autosnelwegen moet invoeren.

‘Als mensen willen besparen door trager te rijden mogen ze dat natuurlijk doen. Het is een goede aanbeveling. Maar de overheid kan dit niet verplichten onder het mom van een koopkrachtmaatregel’, zo reageert CD&V-voorzitter Joachim Coens bij Belga. Ook volgens Open VLD staat het weggebruikers vrij om zelf hun rijstijl aan te passen, maar moet er geen algemene snelheidsverlaging komen. Coalitiepartner Groen ziet het voorstel wél zitten.

De regering-De Croo had aan een expertengroep gevraagd om voorstellen te doen die de koopkracht van de gezinnen en de competitiviteit van de bedrijven verhogen. Pierre Wunsch, hoofd van de expertengroep, heeft woensdag een tussentijds rapport voorgesteld aan het kernkabinet. Een van de voorstellen is om de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen.

In het VRT-radioprogramma De Ochtend toonde Groen-vicepremier Petra De Sutter zich opgetogen over dat voorstel. Het sluit ook aan bij een eerder voorstel van haar partijgenoot Stijn Bex om de snelheid op autosnelwegen te verlagen. ‘Als je de snelheid op de snelweg verlaagt naar 100 kilometer per uur kan je 10 procent minder brandstof verbruiken, dat is een flinke besparing. Bovendien: je rijdt dan wel trager, maar je komt paradoxaal genoeg sneller aan, want dat is ook goed voor de files, de luchtkwaliteit, de CO2-uitstoot en ook de veiligheid’, aldus De Sutter.

Coalitiepartner CD&V lijkt niet warm te lopen voor een opgelegde snelheidsverlaging. Zo vindt CD&V-voorzitter Joachim Coens dat mensen perfect zelf kunnen beslissen om hun rijgedrag aan te passen om op die manier te besparen. Coens vindt de snelheidsverlaging op zich wel een goede aanbeveling. ‘Maar de overheid kan dit niet verplichten onder het mom van een koopkrachtmaatregel’, aldus voorzitter Coens aan Belga. Ook bij Open VLD wijst men een algemene snelheidsverlaging af. ‘Het staat elke weggebruiker vrij om zijn rijgedrag aan te passen om minder te verbruiken zoals sneller schakelen, minder accelereren en op de motor remmen. Verbruik hangt ook niet enkel samen met snelheid maar ook met rijstijl’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. ‘Wat ons betreft komt er dus geen algemene snelheidsverlanging op onze autosnelwegen’, zegt de Open VLD-minister nog.