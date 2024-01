CD&V Brussel lanceert ouderenplan ‘Oud is niet out’

Op een studiedag in het Brusselse parlement heeft CD&V Brussel zaterdagnamiddag zijn ouderenplan voor Brussel voorgesteld. Het plan bestaat uit een zestigtal grote en kleine maatregelen over diverse thema’s, zoals werkgelegenheid, mobiliteit, eenzaamheid en digitalisering, die allemaal gelinkt zijn aan het dagelijks leven van senioren. Met het plan wil CD&V Brussel meer afstemmen op de noden en bezorgdheden van de oudere inwoners.

‘In 2023 was 23 procent van de Brusselse bevolking ouder dan 55 en 13 procent ouder dan 65, en dat aantal ouderen neemt toe’, klinkt het bij CD&V. ‘Ouderen worden bovendien vaak gezien als een last of een kost, zoals de factuur van de vergrijzing en pensioenkosten, terwijl de meerwaarde die ze kunnen hebben voor de samenleving en de economie vaak wordt vergeten.’

Volgens CD&V Brussel wordt een 50-plusser die solliciteert in Europa het hardst gediscrimineerd van alle bevolkingsgroepen. Ook eenzaamheid en sociaal isolement, digitale uitsluiting en psychische problemen zijn reële problemen waarmee ouderen in Brussel geconfronteerd worden. Daarom eist CD&V Brussel meer respect voor de ouderen in de stad, en is het voor de partij hoog tijd dat de stad er ook is voor hen, en beter op hun noden wordt afgestemd.

‘Brussel moet een ‘8 tot 80 stad’ worden’, zegt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel. ‘Een stad die goed is voor ouderen én jongeren, is een stad die goed is voor iedereen. Voor oudere Brusselaars is dienstverlening enorm belangrijk, maar die is momenteel ondermaats. Geen bankkantoor in de buurt en een onbereikbare overheid: dat mogen we niet aanvaarden. Digitale dienstverlening is een goede zaak voor wie dat wil, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat vele ouderen moeite hebben om in de digitale wereld hun plek te vinden.’

‘We willen met deze studiedag vooral aantonen dat ‘oud’ en ‘out’ misschien wel hetzelfde klinken, maar absoluut geen synoniemen van elkaar zijn’, zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets. ‘Eens mensen een bepaalde leeftijd bereikt hebben, worden ze vaak in verschillende opzichten als overbodige ballast beschouwd of wordt er simpelweg plots quasi geen rekening meer gehouden met hun standpunten of bezorgdheden. Volledig onterecht natuurlijk, want hun ervaring en expertise is vaak zelfs van onschatbare waarde.’

Het ouderenplan van CD&V Brussel bevat een zestigtal grote en kleine maatregelen, gebundeld onder zeven essentiële pijlers. Zo pleit de partij voor praktijktesten tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, en een ‘ouderengarantie’ bij Actiris. Daarbij zou elke oudere werkzoekende op gesprek komen bij Actiris om na te gaan hoe zijn of haar ervaring en competenties nog gebruikt kunnen worden. 50-plussers en pas gepensioneerde senioren zouden ook vlotter moeten kunnen zij-instromen als leerkracht, of hun ervaring kunnen inzetten als ‘mentor’ voor jongeren in andere sectoren.

CD&V pleit ook voor een een zitbank of rusthoek op 200 meter wandelafstand, overal in Brussel, en voetgangerscirkels die de belangrijkste voorzieningen met elkaar verbinden, bestaande uit aaneengesloten wandelroutes met de nodige rustpunten. Op het vlak van woonbeleid moet er een eenvoudig wettelijk kader en ondersteuning komen voor intergenerationeel samenwonen van studenten en senioren, en moet de bouw van levensloopbestendige woningen bevorderd worden, bijvoorbeeld door maatregelen op vlak van toegankelijkheid bij appartementenbouw te verplichten.

Veilige oversteekplaatsen en verhoogde haltes en liften moeten de stad veiliger maken voor voetgangers, en in elke wijk moet minstens één fysiek overheidsloket en één bankautomaat komen.

‘We willen investeren in laagdrempelige digitale opleidingen op maat voor de oudere Brusselaar, en experimenteren met initiatieven die jong en oud verbinden’, klinkt het nog bij CD&V Brussel. ‘Denk maar aan het project Art.is.t.care, waarbij jonge kunstenaars een tijdelijke residentie vinden in woonzorgcentra en daar samen met de bewoners kunst en cultuur maken.’

Ook opleidingen voor overheidsfunctionarissen die dicht bij de burger staan om signalen van vereenzaming op te vangen, en een betere ondersteuning voor mantelzorgers, bijvoorbeeld via een gewestelijke mantelzorgremie, staan in het plan. Tenslotte wordt ook aandacht gevraagd voor de gemeenten ver van het centrum, met onder meer een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk, met hogere frequenties, en meer aandacht voor het onderhoud van de openbare ruimte in de Brusselse buitengebieden.