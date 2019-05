CDH zegt 'non' tegen premier Jambon

Dé hoop op Zweeds-bis? Dat is het piepkleine CDH van Maxime Prévot, dat zich in Brussel en Wallonië uit een diep moeras moet hijsen. Maar dan zonder Jan Jambon: 'Onder geen beding kan Jan Jambon premier worden in een regering met CDH', zegt Prévot donderdag in een interview met Het Laatste Nieuws.

28 Keer gedeeld

Keer gedeeld













'Als hij toetert dat het noorden werkt en het zuiden in de hangmat hangt, dan is dat het beste bewijs dat hij géén premier wil worden', klinkt het. Net als Didier Reynders (MR) denkt Prévot overigens dat het geen goed idee is om Theo Francken (N-VA) nog eens staatssecretaris van Asiel en Migratie te maken.