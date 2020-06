Kamerfractieleidster Catherine Fonck (CDH) vraagt het Rekenhof meer duidelijkheid over de consultancykosten van de federale overheid in het kader van de strijd tegen het coronavirus.

Zowel de federale als de Vlaamse regering doen een beroep op internationale adviesbureaus zoals KPMG, Deloitte, en PwC om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat roept bij de oppositiepartijen vragen op.

Onder meer Catherine Fonck (CDH) neemt geen genoegen met de uitleg van de regering, en dan vooral van Philippe De Backer (Open VLD) die aangaf dat specifieke aankopen in het buitenland nu eenmaal een heel eigen expertise vragen, die bij een overheid klassiek niet aanwezig is.

Fonck verzoekt het Rekenhof een lijst vrij te geven van alle consultancyopdrachten tussen 15 februari en 15 juni 2020 die door de federale regering toegekend werden met betrekking tot de coronacrisis.

Volgens minister van Begroting, David Clarinval (MR), gaf de federale overheid in totaal al 2 miljoen euro uit aan consultants in de bestrijding van het coronavirus,. Volgens Clarinval hebben de bedrijven de regering vooral geholpen met de wereldwijde aankoop van medisch materiaal.

